بث مباشر وشاشات عملاقة وتواصل لاسلكي.. ثورة تكنولوجية في منتخب إسبانيا يقودها لويس إنريكي

"سكوتر" (عجلة) كهربائي للتجوّل في المعسكر التدريبي، وأجهزة اتصال لاسلكي، وشاشات عملاقة خلال التمارين، وأخيرا بث مباشر على منصة "تويتش"؛ هكذا أحدث المدرب لويس إنريكي المولع بالتكنولوجيا ثورة في مقاربة إسبانيا لمونديال قطر 2022.

في أحدث أفكار إنريكي خلال كأس العالم، و"كل مساء، باستثناء أيام المباريات" يظهر المدرب الإسباني للتحدث في بث مباشر مع مئات الآلاف من المشجعين وبعض لاعبيه على منصة "تويتش" التي يستخدمها بشكل خاص محبّو ألعاب الفيديو والمسابقات الرياضية الإلكترونية.

وخلال ظهوره الأول على المنصة في 18 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، شاهده نحو 150 ألف شخص، من المكتب الصغير الذي أنشأه في غرفته في جامعة قطر بالدوحة، حيث المعسكر التدريبي لإسبانيا خلال كأس العالم.

قال ابن 52 عاما حينها "أنا متحمّس لأخبركم بالأشياء كما هي، الحقيقة الكاملة من دون أي ترتيب مسبق". وذلك في طريقة جديدة للتواصل مع الجمهور، بعد الطرق التي اختبرها مع لاعبيه. إنها "فكرة هدفها ببساطة بناء علاقة مباشرة مع المشجعين المهتمين بالحصول على معلومات بشأن المنتخب الوطني" الذي اكتسح كوستاريكا بسباعية تاريخية 7-صفر في أولى مبارياته في كأس العالم الأربعاء الماضي.

"سكوتر" وسقالة

منذ خطواته الأولى مدربا في سلتا فيغو، لم يتوقف إنريكي عن الابتكار؛ ففي عام 2013، عندما وصل الى رأس الجهاز الفني للنادي الإسباني استعان بسقالة صغيرة ليتمكن من متابعة التدريب من على علو محدّد.

وقال مساعده السابق روبرت مورينو -في مقابلة مع صحيفة "موندو ديبورتيفو"- إن إنريكي يرى "أنه من الأسهل أن يتواصل مع لاعبيه بهذه الطريقة".

📶 ¡¡La última tecnología al servicio de los nuestros!! 🔊 @LUISENRIQUE21 da indicaciones a través de un walkie y los jugadores de la @SEFutbol las reciben en un pequeño altavoz que llevan inserto en la ropa de entrenamiento. 📳 ¡¡HILO DIRECTO!! #VamosEspaña | #NationsLeague pic.twitter.com/BsZVAcBur4 — Selección Española de Fútbol (@SEFutbol) September 20, 2022

ونقل "لوتشو" هذه الآلة لدى عودته إلى المنتخب عام 2019، حتى أنه تم تركيبها في ملعب التدريب بجامعة قطر.

في المعسكر، يستخدم المدرّب واللاعبون وأعضاء الجهاز الفني "السكوتر" الكهربائي للتنقل والوصول إلى الحصص التدريبية الجماعية.

وقال مدرب برشلونة السابق خلال ظهوره على "تويتش" السبت "إنها وسيلة نقل سهلة ومريحة وممتعة. في يورو العام الماضي، لم يكن هناك العدد الكافي، لذلك طلبنا واحدة للجميع" هذه المرة.

أثناء التدريبات، يرتدي لاعبو "لا روخا" أجهزة مزودة بنظام تخزين معلومات، كما هي الحال في معظم الأندية الكبرى في العالم، التي تسمح بتتبع نشاطهم البدني، ولكن أيضًا مكبرات صوت صغيرة، متصلة بجهاز الاتصال اللاسلكي الخاص بإنريكي.

قدّم المدرب هذه التقنية في سبتمبر/أيلول الماضي، ويمكنه بالتالي أن يعطيهم تعليمات فردية أو جماعية، من دون أن يصرخ من سقالته.

شاشة عملاقة

من الأجهزة التي لن يجدها اللاعبون في الدوحة الشاشة التي يبلغ حجمها 6×3 أمتار, والتي قام إنريكي بتثبيتها في مارس/آذار الفائت في لاس روساس (شمال مدريد) مركز التدريب الخاص بأبطال العالم 2010.

ويستخدم إنريكي الشاشة العملاقة لتوجيه تعليمات تكتيكية فورية للاعبيه أو لإظهار كيفية تطبيق التدريبات التي قاموا بها في المباريات. وفي فيديو بثه الاتحاد الإسباني لكرة القدم، يظهر إنريكي وهو يوجّه تموضع مهاجميه بناء على لقطات من مباراة بُثت بالتوازي على الشاشة.

وقال مدافع برشلونة إريك غارسيا في سبتمبر/أيلول الماضي "المنتخب هو المكان الذي نلاحظ فيه أن التكنولوجيا تطبق بشكل أكبر في التمارين. كل شيء يتطور بسرعة كبيرة، تتقدم التكنولوجيا وتدخل أيضا في كرة القدم. لكن هذه أشياء فعّالة".

🤯 ¡¡Los entrenamientos de la @SeFutbol pasan a OTRO NIVEL!! 📺👀 Descubre cómo interactúa @LUISENRIQUE21 a pie de campo con sus jugadores y la nueva 𝗣𝗔𝗡𝗧𝗔𝗟𝗟𝗔 𝗚𝗜𝗚𝗔𝗡𝗧𝗘. 😍 Aprendizaje constante y charlas que son puro fútbol.#VamosEspaña pic.twitter.com/OzyU4D1wbg — Selección Española de Fútbol (@SEFutbol) March 24, 2022

الآلة الأخرى التي يستخدمها اللاعبون في مركزهم التدريبي بإسبانيا غرفة الضغط العالي، وهي خلية ذات ضغط أعلى من ضغط الغلاف الجوي، مما يسمح بتزويد أنسجة العضل بالأكسجين بشكل أفضل والتئام الجروح على نحو أسرع.

وتأمل إسبانيا أن تخدمها كل هذه التكنولوجيا في تعطيل الماكينات الألمانية عندما يتواجه المنتخبان غدا الأحد ضمن المجموعة الخامسة، في واحدة من أقوى مباريات دور المجموعات من كأس العالم قطر 2022.