تتميز كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر بقرب المسافات بين الملاعب، ولذلك نصحبكم معنا في رحلة إلى ملعب 974، لمتابعة مباراة البرتغال وغانا.

اتجهت إلى ملعب 974 قبل مباراة غانا والبرتغال في الجولة الأولى للفريقين في دور المجموعات، ويقع الملعب في العاصمة الدوحة، وهو أحد الملاعب الثمانية لكأس العالم، لكنه يتفرد بأنه سيفكك بالكامل بعد البطولة.

بدأت الرحلة من الغرافة حيث يقع منزلي، وفتحت خرائط جوجل التي أطلعتني أن الرحلة تستغرق نحو نصف ساعة لقطع مسافة أكثر من 30 كيلومترا.

أهم ما ميز رحلتي عدم وجود زحام يذكر، رغم توجّهنا قبل المباراة بساعتين ونصف، وهو أمر غير متوقع بالنسبة لإقامة بطولة كبرى مثل كأس العالم.

مررت بالعديد من الطرق الرئيسية في الدوحة حتى وصلت إلى منطقة راس أبو عبود حيث شيد الملعب، ولاحظت المساحات الشاسعة المنظمة المخصصة لمواقف السيارات، ومنها مكان كبير لسيارات الأجرة ووسائل النقل العام، لتسهيل تنقل الجماهير قبل المباراة وبعدها.





أيضا هناك بالقرب من الملعب محطة مترو راس أبو عبود، وتبعد نحو 10 دقائق من المشي. ومن الأشياء الجميلة التي لاحظتها خلال سيري على الأقدام وفرة رجال الأمن والأفراد الذين يعملون على خدمة الجماهير، سواء كانوا من الإسعاف أو من عمال نظافة، وكانت الكراسي المتحركة المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة تنتشر في كل مكان، مع خدمة المساعدة المجانية أيضا.

وصلنا إلى الملعب في انسيابية، وطبعا بالقرب من الملعب كانت الاحتفالات سواء من جماهير الفريقين أو الفرق التي تعاقدت معها اللجنة المنظمة للمونديال.

ولاحظت أن جماهير البرتغال كانت أكثر بكثير نتيجة لجماهيرية كريستيانو رونالدو، إذ كانت معظم الجماهير ترتدي قمصان البرتغال.

ومن الطرائف أن بعض الجماهير كانت ترتدي قميص الأرجنتين، وتحديدا ليونيل ميسي، وقد توجّهت بالسؤال لبعضها فجاءت الإجابة غريبة بالنسبة لي، وهي أنهم "يشجعون رونالدو".