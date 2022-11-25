هدف للتاريخ وخسارة قاسية.. منتخب قطر ينهزم أمام السنغال في كأس العالم 2022

خسر منتخب قطر أمام السنغال في مباراته الثانية بكأس العالم 2022 التي تقام على أرضه وبين جماهيره، ليفقد أغلب فرص المنافسة على نيل إحدى بطاقتي الصعود للدور الثاني عن المجموعة الأولى.

فعلى ملعب الثمامة، أخفق "العنابي" في تحقيق المطلوب، وهو الفوز لتعويض خسارته في مباراة الافتتاح أمام الإكوادور، وخسر بنتيجة 1-3.

وأجرى مدرب منتخب قطر الإسباني فيليكس سانشيز عدة تغييرات على التشكيلة الأساسية أمام السنغال، مقارنة بتلك التي خاضت مباراة الإكوادور، كان أبرزها إشراك الحارس مشعل برشم على حساب سعد الشيب.

وبدأ منتخب السنغال المباراة بقوة، وسنحت أمامه أكثر من فرصة لافتتاح التسجيل، وتصدى الحارس مشعل برشم لكرة خطيرة في الدقيقة 16.

وتعرّض أكرم عفيف مهاجم منتخب قطر للإعاقة داخل منطقة الجزاء من أحد مدافعي السنغال، لكن الحكم الإسباني ماتيو لاهوز أمر باستئناف اللعب، وسط اعتراضات لاعبي منتخب قطر الذين طالبوا باحتساب ركلة جزاء.

ومنح بولاي ديا منتخب السنغال هدف التقدم في الدقيقة 41، بعد خطأ فادح من مدافع منتخب قطر خوخي بوعلام الذي فشل في إبعاد كرة من أمام المرمى، ليجدها ديا أمامه ويسددها في شباك الحارس برشم.

ولم تكد تمر دقيقتان على بداية الشوط الثاني حتى سجل فامارا ديديو الهدف الثاني للمنتخب السنغال، بكرة رأسية بعد ركلة ركنية، وسط غياب الرقابة الدفاعية.

وكاد عبد الكريم حسن مدافع منتخب قطر أن يقلص الفارق من تسديدة قوية مرت بجانب قائم الحارس السنغالي إدوارد ميندي في الدقيقة 60، قبل أن يتألق ميندي في التصدي لكرة قطرية خطيرة عبر المعز علي الذي سدد من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 63.

وعاد ميندي للتألق وتصدى لتسديدة خطيرة من أمام المرمى من إسماعيل محمد في الدقيقة 66، حارما العنابي من تقليل الفارق.

وتمكن البديل محمد مونتاري من تسجيل الهدف الأول لقطر في الدقيقة 78، من تسديدة رأسية متقنة بعد عرضية من إسماعيل محمد، ليدخل التاريخ بعد أن أصبح صاحب أول هدف لقطر في تاريخ كأس العالم.

وقبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة بستة دقائق، نجح بامبا دينغ في تسجيل الهدف الثالث لمنتخب السنغال، ليؤمن انتصار بطل أفريقيا على نظيره الفائز بالنسخة الأخيرة من كأس آسيا.

وبهذه النتيجة، تكبد المنتخب القطري خسارته الثانية بعد أولى تلقاها في الجولة الافتتاحية أمام الإكوادور بهدفين دون رد، ليصبح "العنابي" بذلك بحاجة إلى معجزة كروية للتمكن من بلوغ الدور الثاني، وقد يُغادر البطولة رسميا في حال تعادل الإكوادور مع هولندا أو فوز الأخيرة في المباراة المنتظرة مساء اليوم.