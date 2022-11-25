هدف للتاريخ وخسارة قاسية.. منتخب قطر ينهزم أمام السنغال في كأس العالم 2022
خسر منتخب قطر أمام السنغال في مباراته الثانية بكأس العالم 2022 التي تقام على أرضه وبين جماهيره، ليفقد أغلب فرص المنافسة على نيل إحدى بطاقتي الصعود للدور الثاني عن المجموعة الأولى.
فعلى ملعب الثمامة، أخفق "العنابي" في تحقيق المطلوب، وهو الفوز لتعويض خسارته في مباراة الافتتاح أمام الإكوادور، وخسر بنتيجة 1-3.
وأجرى مدرب منتخب قطر الإسباني فيليكس سانشيز عدة تغييرات على التشكيلة الأساسية أمام السنغال، مقارنة بتلك التي خاضت مباراة الإكوادور، كان أبرزها إشراك الحارس مشعل برشم على حساب سعد الشيب.
وبدأ منتخب السنغال المباراة بقوة، وسنحت أمامه أكثر من فرصة لافتتاح التسجيل، وتصدى الحارس مشعل برشم لكرة خطيرة في الدقيقة 16.
وتعرّض أكرم عفيف مهاجم منتخب قطر للإعاقة داخل منطقة الجزاء من أحد مدافعي السنغال، لكن الحكم الإسباني ماتيو لاهوز أمر باستئناف اللعب، وسط اعتراضات لاعبي منتخب قطر الذين طالبوا باحتساب ركلة جزاء.
⚽️🥅 بوعلام يخطئ في إبعاد كرة سهلة وديا يستغل الموقف ويمنح السنغال الهدف الأول
اشترك الآن 👇
🔗 https://t.co/DjYUE8XTDz
📱 https://t.co/alkogGLi5u#قطر2022 | #كأس_العالم_قطر_2022 | #قطر_السنغال #Qatar2022 | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/LwW756ujFr
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 25, 2022
ومنح بولاي ديا منتخب السنغال هدف التقدم في الدقيقة 41، بعد خطأ فادح من مدافع منتخب قطر خوخي بوعلام الذي فشل في إبعاد كرة من أمام المرمى، ليجدها ديا أمامه ويسددها في شباك الحارس برشم.
ولم تكد تمر دقيقتان على بداية الشوط الثاني حتى سجل فامارا ديديو الهدف الثاني للمنتخب السنغال، بكرة رأسية بعد ركلة ركنية، وسط غياب الرقابة الدفاعية.
⚽️🥅 فامارا ديديو يهدي السنغال الهدف الثاني من ضربة رأس
اشترك الآن 👇
🔗 https://t.co/DjYUE8GiM1
📱 https://t.co/alkogGtHdW#قطر2022 | #كأس_العالم_قطر_2022 | #قطر_السنغال #Qatar2022 | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/WfpbOjsClv
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 25, 2022
وكاد عبد الكريم حسن مدافع منتخب قطر أن يقلص الفارق من تسديدة قوية مرت بجانب قائم الحارس السنغالي إدوارد ميندي في الدقيقة 60، قبل أن يتألق ميندي في التصدي لكرة قطرية خطيرة عبر المعز علي الذي سدد من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 63.
وعاد ميندي للتألق وتصدى لتسديدة خطيرة من أمام المرمى من إسماعيل محمد في الدقيقة 66، حارما العنابي من تقليل الفارق.
⚽️🔥🔥 مــونـــتـــاري يــدخـل الــتاريــخ بــتسجيله أول هــــدف لقطر في كأس العالم FIFA قطر 2022™
اشترك الآن 👇
🔗 https://t.co/DjYUE8GiM1
📱 https://t.co/alkogGtHdW#قطر2022 | #كأس_العالم_قطر_2022 | #قطر_السنغال #Qatar2022 | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/wkUEAm2kpY
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 25, 2022
وتمكن البديل محمد مونتاري من تسجيل الهدف الأول لقطر في الدقيقة 78، من تسديدة رأسية متقنة بعد عرضية من إسماعيل محمد، ليدخل التاريخ بعد أن أصبح صاحب أول هدف لقطر في تاريخ كأس العالم.
وقبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة بستة دقائق، نجح بامبا دينغ في تسجيل الهدف الثالث لمنتخب السنغال، ليؤمن انتصار بطل أفريقيا على نظيره الفائز بالنسخة الأخيرة من كأس آسيا.
⚽️ منتخب السنغال يسجل الهدف الثالث بفضل ديـانـغ
اشترك الآن 👇
🔗 https://t.co/DjYUE8GQBz
📱 https://t.co/alkogGuf3u#قطر2022 | #كأس_العالم_قطر_2022 | #قطر_السنغال #Qatar2022 | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/5MN8WQ1Mh1
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 25, 2022
وبهذه النتيجة، تكبد المنتخب القطري خسارته الثانية بعد أولى تلقاها في الجولة الافتتاحية أمام الإكوادور بهدفين دون رد، ليصبح "العنابي" بذلك بحاجة إلى معجزة كروية للتمكن من بلوغ الدور الثاني، وقد يُغادر البطولة رسميا في حال تعادل الإكوادور مع هولندا أو فوز الأخيرة في المباراة المنتظرة مساء اليوم.