حقق منتخب إيران فوزا قاتلا في اللحظات الأخيرة من مباراته أمام ويلز اليوم الجمعة، في افتتاح مباريات الجولة الثانية للمجموعة الثانية بكأس العالم 2022 في قطر.

وانتهى الشوط الأول للمباراة التي جرت على ملعب أحمد بن علي في منطقة الريان بالتعادل السلبي، بعد إلغاء هدف أحرزه المهاجم الإيراني علي قلي زادة بداعي التسلل.

واعتقد قلي زادة أنه منح فريقه التقدم مبكرا بعدما استفاد من جهود زميله سردار آزمون، لكن حكم الفيديو المساعد (فار) ألغى الهدف.

وسدد مهاجم ويلز كيفر مور كرة من مسافة قريبة لكن حارس إيران سيد حسين حسيني أنقذ شباكه.

وفي الشوط الثاني، كان المنتخب الإيراني أكثر خطورة، وحصل على أبرز الفرص، ولكن القائم رد الكرة مرتين في هجمة واحدة بدأها المهاجم سردار آزمون.

وأشهر الحكم بطاقة حمراء في وجه حارس ويلز واين هينيسي في الدقيقة 87 بعد تدخل على المهاجم الإيراني مهدي طارمي.

واندفع المنتخب الإيراني إلى الهجوم لاستغلال النقص العددي في صفوف ويلز من أجل إحراز هدف التقدم، وهو ما تحقق عبر روزبه جشمي الذي سدد كرة مميزة من خارج منطقة الجزاء سكنت شباك منتخب ويلز في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وبعدها بلحظات عزز المنتخب الإيراني تقدمه بالهدف الثاني الذي أحرزه رامين رضائيان.

وحصدت إيران أول 3 نقاط لها في البطولة، لتعزز فرصها في المنافسة على التأهل للدور الثاني، في حين تجمد رصيد منتخب ويلز عند نقطة واحدة بعد تعادله في المباراة الأولى أمام الولايات المتحدة التي تلتقي في وقت لاحق اليوم منتخب إنجلترا.