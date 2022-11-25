منتخب إيران يحقق فوزا مثيرا على ويلز في كأس العالم 2022
حقق منتخب إيران فوزا قاتلا في اللحظات الأخيرة من مباراته أمام ويلز اليوم الجمعة، في افتتاح مباريات الجولة الثانية للمجموعة الثانية بكأس العالم 2022 في قطر.
وانتهى الشوط الأول للمباراة التي جرت على ملعب أحمد بن علي في منطقة الريان بالتعادل السلبي، بعد إلغاء هدف أحرزه المهاجم الإيراني علي قلي زادة بداعي التسلل.
بعد اللجوء لتقنية الفيديو.. إلغاء هدف لمنتخب #إيران أمام #ويلز.. هل القرار صحيح ؟@TeamMelliIran @Cymru#كأس_العالم | #قطر2022| #FIFAWorldCup | #Qatar2022 pic.twitter.com/vjgQbBXVKi
— قنوات الكاس (@alkasschannel) November 25, 2022
واعتقد قلي زادة أنه منح فريقه التقدم مبكرا بعدما استفاد من جهود زميله سردار آزمون، لكن حكم الفيديو المساعد (فار) ألغى الهدف.
وسدد مهاجم ويلز كيفر مور كرة من مسافة قريبة لكن حارس إيران سيد حسين حسيني أنقذ شباكه.
الظهور الهجومي الأول للمنتخب الويلزي لكن سيد حسين حسيني تصدى ببراعة
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📱 https://t.co/alkogGLi5u#كأس_العالم_قطر_2022 | #قطر_2022 | #ويلز_إيران#Qatar2022 #WorldCup2022 | #fifaworldcup pic.twitter.com/6yFT10EnTx
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 25, 2022
وفي الشوط الثاني، كان المنتخب الإيراني أكثر خطورة، وحصل على أبرز الفرص، ولكن القائم رد الكرة مرتين في هجمة واحدة بدأها المهاجم سردار آزمون.
🏴 أيوجد سحر ويلزي يحمي المرمى؟ محاولتان في القائم للمنتخب الإيراني في نفس الهجمة 😮🇮🇷
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— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 25, 2022
وأشهر الحكم بطاقة حمراء في وجه حارس ويلز واين هينيسي في الدقيقة 87 بعد تدخل على المهاجم الإيراني مهدي طارمي.
واين هينيسي حارس مرمى #ويلز يحصل على أول بطاقة حمراء في #كأس_العالم #قطر2022@TeamMelliIran @Cymru#FIFAWorldCup | #Qatar2022 pic.twitter.com/fW2hUYqUzl
— قنوات الكاس (@alkasschannel) November 25, 2022
واندفع المنتخب الإيراني إلى الهجوم لاستغلال النقص العددي في صفوف ويلز من أجل إحراز هدف التقدم، وهو ما تحقق عبر روزبه جشمي الذي سدد كرة مميزة من خارج منطقة الجزاء سكنت شباك منتخب ويلز في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع للمباراة.
هدف مستحق للمنتخب الإيراني من تسديدة صاروخية للبديل روزبه جشمي سكنت شباك الحارس الويلزي البديل داني ورد.
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📱 https://t.co/alkogGtHdW#كأس_العالم_قطر_2022 | #قطر_2022 | #ويلز_إيران#Qatar2022 #WorldCup2022 | #fifaworldcup pic.twitter.com/OyZH61Tg6V
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 25, 2022
وبعدها بلحظات عزز المنتخب الإيراني تقدمه بالهدف الثاني الذي أحرزه رامين رضائيان.
فرحة وحسرة .. لحظات أخيرة مثيرة لمباراة #إيران مع #ويلز #كأس_العالم | #قطر2022| #FIFAWorldCup | #Qatar2022 pic.twitter.com/kawZXMBok9
— قنوات الكاس (@alkasschannel) November 25, 2022
وحصدت إيران أول 3 نقاط لها في البطولة، لتعزز فرصها في المنافسة على التأهل للدور الثاني، في حين تجمد رصيد منتخب ويلز عند نقطة واحدة بعد تعادله في المباراة الأولى أمام الولايات المتحدة التي تلتقي في وقت لاحق اليوم منتخب إنجلترا.