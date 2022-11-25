حسن الهيدوس للجزيرة نت: دفعنا ثمن أخطائنا وجاكوب: كنا محظوظين بالفوز على قطر

دخل لاعبو منتخب قطر متجهمي الوجوه إلى المنطقة المختلطة في ملعب الثمامة المونديالي الذي احتضن فوز منتخب السنغال على العنابي 3-1 في ثاني مباريات المجموعة الأولى من البطولة.

وبكلمة الحمد الله وقدر الله وما شاء فعل كانوا يردون على طلب الصحفيين طرح الأسئلة، ومن بين هؤلاء كان قائد المنتخب القطري حسن الهيدوس الذي قال للجزيرة نت إنه "كان ينقصنا الحظ والتوفيق في ترجمة الفرص إلى أهداف، في بطولة كبيرة كالمونديال فإنك تدفع غاليا ثمن الأخطاء مهما كانت صغيرة".

وتابع "قدمنا مستوى أفضل من المباراة الأولى، تأخرنا وضيعنا 90 دقيقة في المباراة الأولى كان يمكن أن نقدم فيها أداء أفضل".

وختم بأنه "في الشوط الثاني أضاع اللاعبون أكثر من فرصة محققة، ولو سجلنا أحدها لكان مسار المباراة تغير".

بدوره، أكد لاعب منتخب قطر كريم بوضياف للجزيرة نت أن "الهدف الأول الذي تلقيناه قبل نهاية الشوط الأول أثر كثيرا على معنوياتنا، وكنا نعلم أن العودة في الشوط الثاني ستكون صعبة".

وتابع "عندما حاولنا العودة في النتيجة تلقينا هدفا ثانيا، لم نصادف حظا عاثرا، بل ارتكبنا أخطاء ودفعنا ثمنها، علينا أن نقدم مباراة جيدة أمام منتخب هولندا وننهي البطولة بأفضل صورة ممكنة".

ويرى أكرم سلمان لاعب منتخب قطر -في رد على سؤال للجزيرة نت- أن منتخب قطر "كان ندا قويا لبطل أفريقيا وتفاجؤوا بالمستوى الذي قدمناه، وكان هناك احترام كبير لمنتخبنا".

وتابع "شكّل فوز السعودية على الأرجنتين دافعا قويا لنا، وهذا ما حاولنا ترجمته فوق أرض الملعب ولكن خسارتنا في المباراة الأولى -وهي الأولى لنا في كأس العالم- رافقتها رهبة وخوف وأخطاء حاولنا أن نتفادها في مباراة السنغال ولكن قدر الله وما شاء فعل".

"هددف"

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العنابي يسجل الهدف الأول عن طريق اللاعب محمد مونتاري 💪 قطر 1-2 السنغال #كلنا_العنابي#قطر2022 pic.twitter.com/0GsmeBifPg — الاتحاد القطري لكرة القدم 🇶🇦 (@QFA) November 25, 2022

وعلى جهة السنغال كانت الفرحة تغمر اللاعبين والابتسامة على وجوههم، ولكنهم أقروا بأنهم واجهوا ندا قويا وكانوا محظوظين بالخروج فائزين على العنابي.

ويؤكد إسماعيل جاكوب ظهير أيسر موناكو الفرنسي -في رد على سؤال للجزيرة نت- أن المباراة كانت صعبة وعانينا في مواجهة فريق منظم يجيد العرضيات ولديه مهاجمان هدافان".

وواصل "بدأنا الشوط الثاني بطريقة جيدة ودخلنا في أجوائه وشكلنا خطورة على مرماهم، ولكن بعد الهدف الثاني شنوا هجمات متواصلة وسجلوا هدفا وكنا محظوظين بالخروج بهذه النتيجة بعد التصديات التي قام بها حارسنا فيرلان ميندي، وسنتحضر جيدا لمباراة الإكوادور التي هي نهائي -بالنسبة لنا- يجب الفوز به".

وفي رد على سؤال للجزيرة نت، أجاب ميندي حارس تشلسي على سؤالنا حول منتخب قطر بأنه "منتخب جيد ولديه عناصر مهارية ويلعبون كرة قدم جيدة، ولكننا نجحنا في الحصول على النقاط الثلاث".

بدوره، قال إدريسا غانا غي اللاعب السابق لباريس سان جيرمان والحالي لإيفرتون -في حديث للجزيرة نت- إن "منتخب قطر قوي وتحضرنا له بشكل جيد ولعب بأريحية، ولم نر أن لديه أي خوف أو تردد في مواجهتنا".

وتابع أن "الفرق بين مباراتهم الأولى أمام هولندا والثانية أمام قطر هو أنهم سجلوا الأهداف وحافظوا على تقدمهم وأداروا دفة المباراة كما يريدون وخرجوا فائزين".

وخلص "سنلعب ضد الإكوادور بالطريقة نفسها التي لعبنا فيها ضد قطر، لأنها مباراة حاسمة وبالنسبة لنا نهائي".

أما خاليدو كوليبالي قائد "أسود التيرانغا" وقلب دفاع تشلسي فأقر بأنها كانت "مباراة صعبة وفوزا مرهقا، لأننا كنا نعلم أن قطر فريق قوي وهو بطل آسيا ولديه لاعبون جيدون، وكنا نريد الفوز وسعينا إليه وقدمنا مباراة جيدة، وتبقى لدينا مباراة نهائية وسنقاتل فيها حتى الرمق الأخير".

خسر منتخب قطر أمام السنغال في مباراته الثانية بكأس العالم 2022 التي تقام على أرضه وبين جماهيره، وخرج رسميا من المنافسة بعد نهاية اللقاء الآخر في المجموعة الأولى بتعادل هولندا والإكوادور 1-1، فعلى ملعب الثمامة أخفق "العنابي" في تحقيق المطلوب، وهو الفوز لتعويض خسارته في مباراة الافتتاح أمام الإكوادور وخسر بنتيجة 1-3.

وسجل أهداف "أسود التيرانغا" كل من بولادي ديا وفامارا ديديو وبامبا ديانغ، فيما تمكن البديل محمد مونتاري من تسجيل الهدف قطر الوحيد، ليدخل التاريخ بعد أن أصبح صاحب أول هدف لقطر في تاريخ كأس العالم.