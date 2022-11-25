وضع جواو فيليكس بصمته على الهدفين الأخيرين للبرتغال في فوزها الصعب على غانا 3-2، في مستهل مشوار الفريقين بكأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر، لذلك سلطت عليه الأضواء والتف حوله مراسلو الصحف العالمية لاقتناص تصريحاته بعد المباراة.

وسجل فيليكس الهدف الثاني للبرتغال وصنع الثالث لرفائيل لياو، بعد أن افتتح كريستيانو رونالدو أهداف الفريق.

وكانت الجزيرة نت بين الحاضرين وقال فيليكس ردا على سؤال حول هدفه الأول في كأس العالم "التسجيل في أول مبارياتي بكأس العالم كان حلم الطفولة الذي تحقق. أشعر بارتياح وسعادة كبيرة. أحاول دائمًا مساعدة النادي، وهنا منتخب بلادي. الناس تعتقد أنني أجعل الأمر سهلاً (على فريقي في الملعب) وهذا ليس حقيقي. أنا دائما أقوم بعملي وأبذل قصارى جهدي لأجعل جماهيرنا سعداء".

ووصف مهاجم أتلتيكو مدريد التسجيل في كأس العالم بقوله "إنها لحظة فرح عظيم. لم أتذكر سوى عائلتي وأصدقائي. فكرت في حالهم. وقلت لنفسي لا بد أن والدتي أصيبت بسكتة دماغية. أهدي الهدف لهم جميعًا. كل المنتخبات في كأس العالم قوية ولا توجد مباريات سهلة، لكن علينا أن نجعلها سهلة".

وبهذا الفوز، أصبح منتخب البرتغال يتصدر المجموعة الثامنة بـ3 نقاط، وخلفه كوريا الجنوبية وأوروغواي ولكل منهما نقطة من تعادلهما معا، وأخيرا تأتي غانا دون أي نقاط.