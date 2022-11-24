رقم بيليه صامد وحكم بذكريات سيئة لتونس.. شاهد حصاد اليوم الرابع لكأس العالم 2022

قص منتخب المغرب شريط افتتاح مشاركته في كأس العالم قطر 2022 بالتعادل أمام كرواتيا، دون أهداف في المجموعة السادسة من الدور الأول، لينتزع نقطة ثمينة في سباق التأهل للدور ثمن النهائي، قبل أن يلتقي الأحد منتخب بلجيكا الذي حقق فوزا صعبا على كندا بهدف دون رد.

وفي رابع أيام المونديال، فجّر منتخب اليابان ثاني مفاجآت مونديال 2022، بعد السعودية، عندما حقق فوزا مثيرا وثمينا على ألمانيا بطلة العالم 2014 فيما كان الإسبان أبطال السهرة المونديالية باكتساحهم منتخب كوستاريكا بـ7 أهداف نظيفة وذلك في افتتاح منافسات المجموعة الخامسة التي شهدت تحقيق الشاب الإسباني غافي، موهبة نادي برشلونة، إنجازا شخصيا مميزا.

صحوة عربية متواصلة

بعد هزيمة أولى للمنتخب القطري مستضيف البطولة، في أول ظهور عربي في المونديال، نجحت المنتخبات العربية المشاركة في النسخة الحالية في تأكيد صحوتها، وبعد فوز سعودي على الأرجنتين، وتعادل تونسي أمام الدانمارك، حقق المنتخب المغربي بدوره تعادلا ثمينا أمام كرواتيا 0ـ 0.

وانتزع المنتخب المغربي نقطة ثمينة من نظيره الكرواتي، وصيف بطل النسخة الأخيرة، عندما أرغمه على اقتسام النقاط الأربعاء على ملعب البيت في الخور بالجولة الأولى من منافسات المجموعة السادسة.

ووقف المغرب ندا قويا أمام كرواتيا ونجومها لوكا مودريتش وماتيو كوفازيتش ومارسيلو بروزوفيتش وإيفان بيريشيتش، في مباراة رتيبة لم تشهد الكثير من الفرص علما أن تشكيلة المغرب شهدت في آخر 10 دقائق مشاركة مهاجم اتحاد جدة السعودي عبد الرزاق حمد الله العائد إلى تشكيلة أسود الأطلس بعد استبعاد لـ3 أعوام.

وتعتبر النقطة ثمينة في مجموعة قوية تضمهم إلى جانب بلجيكا، ثالثة مونديال 2018 والتي ستكون منافسة أسود الأطلس في الجولة الثانية الأحد المقبل على ملعب الثمامة، فيما تلتقي كرواتيا مع كندا في اليوم ذاته على ملعب خليفة الدولي.

هدف كندا يتأجل وفوز صعب للشياطين

وضمن المجموعة ذاتها، حقق المنتخب البلجيكي فوزا صعبا على نظيره الكندي الذي انتظر 36 عاما كاملة ليجدد ظهوره في كأس العالم لكنه فشل في تسجيل أول أهدافه في كأس العالم بعد أن أهدر لاعبه ألفونسو ديفيز ركلة جزاء في الدقيقة 11 من المباراة.

وفي مشاركته الأولى والوحيدة في كأس العالم، وذلك في نسخة 1986، تكبد منتخب كندا 3 هزائم وتلقت شباكه 3 أهداف دون أن يتمكن من التسجيل، قبل أن يستمر عجزه عن التهديف حتى الآن في 4 مباريات خاضها لحساب المونديال.

ومقابل ذلك، سجل ميشي باتشواي هدفا في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول كان كافيا لمنتخب بلجيكا لتحقيق فوزه الأول وتصدر المجموعة السادسة برصيد 3 نقاط.

احتفالات عارمة في اليابان

شهدت اليابان احتفالات جنونية عقب الفوز التاريخي على المنتخب الألماني 2-1، في مستهل مشوار منتخب الساموراي في مونديال قطر 2022.

وحقق منتخب اليابان ثاني مفاجأة في كأس العالم 2022 في قطر، بعد فوز السعودية 2 ـ1 على الأرجنتين الثلاثاء، وخطف بدوره فوزا ثمينا ومثيرا، بالنتيجة ذاتها أمام ألمانيا، في افتتاح مباريات المجموعة الخامسة، التي تضم إسبانيا وكوستاريكا.

ووثّق مقطع فيديو خروج المئات من اليابانيين للاحتفال في الشارع، حيث بدا عليهم عدم تصديق ما حدث خلال المباراة، ملتزمين في الوقت نفسه بقواعد المرور لتجنب ازدحام السيارات.

ألمانيا تلدغ من نفس الجحر

وفي المقابل، خسرت ألمانيا مباراتها الافتتاحية في كأس العالم للمرة الثانية على التوالي بعد أن كانت في مونديال روسيا 2018 منيت بخيبة مماثلة بهزيمتها أمام المكسيك بهدف دون رد.

كما أن خسارة ألمانيا هي الثانية على التوالي، لمنتخب المانشافت في نهائيات كأس العالم، أمام أحد منتخبات قارة آسيا، بعدما كان اختتم مشواره في نسخة 2018، بالخسارة 2 ـ صفر أمام كوريا الجنوبية، التي تسببت في خروجه خالي الوفاض من المسابقة آنذاك.

إسبانيا تستعرض قوتها الهجومية

وجه منتخب إسبانيا، حامل لقب مونديال 2010، إنذارا صريحا للمنتخبات المنافسة على لقب كأس العالم وذلك عندما استعرض قوته التهديفية في مباراة كوستاريكا محققا 7 أهداف كاملة في أعلى حصيلة يسجلها منتخب واحد في مونديال قطر حتى الآن، والثانية من حيث المعدل التهديفي في مباراة واحدة بعد مواجهة إنجلترا وإيران التي شهدت تسجيل 8 أهداف كاملة في فوز إنجليزي على إيران (6 ـ2).

الأكبر والأصغر

وشهد اليوم الرابع لمونديال قطر، تحقيق رقمين فريدين في مباراتي إسبانيا وكوستاريكا من جهة وكندا وبلجيكا من جهة أخرى.

وفي مباراة في اتجاه واحد، ضمن افتتاح المجموعة الخامسة سحق المنتخب الإسباني نظيره الكوستاريكي، بـ7 أهداف نظيفة، لكن الامتياز كان للموهبة الصاعدة للكرة الإسبانية "غافي" الذي سجل الهدف الخامس لمنتخب لاروخا، ليصبح بذلك أصغر لاعب إسباني يسجل في كأس العالم عن عمر 18 عاما و110 أيام، محطما رقم اللاعب السابق راؤول.

كما أصبح غافي في الوقت ذاته، ثاني أصغر هداف في تاريخ النهائيات بعد الأسطورة بيليه الذي لا يزال حتى الآن أصغر من سجل هدفا في كأس العالم عن عمر 17 عاما.

ومن جهته، سجل الكندي أتيبا هاتشينسون اسمه في سجلات كأس العالم بعدما أصبح أكبر لاعب ميدان يشارك أساسيا في كأس العالم، بعمر 39 عاما و9 أشهر و15 يوما وذلك في مباراة كندا وبلجيكا.

سيكازوي المثير للجدل يظهر في المونديال

أدار مباراة كندا وبلجيكا الحكم الزامبي جاني سيكازوي، الذي كان بطل واقعة شهيرة في كأس أمم أفريقيا (الكاميرون 2022) وذلك عندما أعلن نهاية مباراة تونس ومالي لحساب الدور الأول قبل 5 دقائق من نهايتها في حادثة لا تزال حتى الآن أحد أبرز الأحداث التحكيمية والكروية المثيرة للجدل في أفريقيا.

وشهدت مباراة تونس ومالي في 12 يناير/كانون الثاني الماضي "كارثة تحكيمية" كان بطلها سيكازوي، عندما أعلن إنهاء المباراة في الدقيقة 85، وسط ذهول اللاعبين واحتجاج منتخب تونس الذي كان منهزما في المباراة، قبل أن يقرر استكمال اللقاء بعد اعتراض الطاقم الفني لمنتخب تونس.

وكرر سيكازوي الأمر ذاته مجددا، بعدما أنهى المباراة قبل نهاية الوقت الأصلي بـ10 ثوان، معلنا فوز مالي بهدف نظيف، من دون أن يعلن الوقت المحتسب بدل الضائع، رغم توقف اللقاء عدة دقائق لمراجعة تقنية حكم الفيديو المساعد (فار) وإجراء المنتخبين العديد من التبديلات واستفادتهما من وقت مستقطع لشرب الماء بسبب درجة الحرارة المرتفعة.