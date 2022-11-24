شاهد.. مشجع سعودي يدعم أسود الأطلس أمام كرواتيا ومغربي يتمنى تكرار إنجاز الأخضر بالفوز على بلجيكا

ملأ الجمهور المغربي جنبات ملعب البيت في مباراة أسود الأطلس مع كرواتيا التي انتهت بالتعادل السلبي في مستهل مباريات الفريقين بالمجموعة السادسة في كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر.

وكان من بين الجماهير الغفيرة التي شجعت المغرب في المباراة أعداد كبيرة من المشجعين العرب من السعودية ومصر وقطر.

الجزيرة نت التقت بعضهم وسجلت مع أحدهم وهو قادم من السعودية لتشجيع منتخب بلاده لكنه ذو توجه خاص كشف عنه بقوله "أنا سعودي وداعم للمنتخبات العربية كلها وأفتخر بهم كلهم، الحمد لله أداء جيد، منتخب كرواتيا كان وصيف كأس العالم الماضية والتعادل معه نتيجة ممتازة كبداية وإن شاء الله موفقين في القادم".





ورغم التعادل فإن الغالبية العظمى من مشجعي المغرب عبروا عن رضاهم وسعادتهم بالنقطة، وقال أحدهم للجزيرة نت "الفريق الكرواتي يضم لاعبين عالميين وأفضل خط وسط في العالم، والحمد لله المغاربة كانوا رجالا ولعبوا كويس (جيدا) والنتيجة صفر-صفر كويسه (جيدة) لمنتخب المغرب، ويكون خير ونشوفهم في الدور الثاني إن شاء الله".

فيما ذهب مشجع مغربي آخر إلى أنه كان يتمنى تكرار إنجاز السعودية أمام الأرجنتين، وهو ما يأمل أن يعوّضه منتخب بلاده بالفوز على بلجيكا بشكل خاص وكذلك كندا ليضمن التأهل للدور الثاني.

ويلعب المغرب بالمجموعة السادسة في مونديال قطر التي تضم إلى جانبه كرواتيا وكندا وبلجيكا.