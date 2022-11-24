كأس العالم 2022.. سويسرا تفوز على الكاميرون بأقدام كاميرونية

افتتح منتخب سويسرا مشواره في نهائيات كأس العالم 2022 المقامة حاليا في قطر بفوز ثمين 1-صفر على منتخب الكاميرون اليوم الخميس في الجولة الأولى لمباريات المجموعة السابعة.

وعلى ملعب الجنوب في منطقة الوكرة سجل المهاجم السويسري بريل إمبولو هدف سويسرا الوحيد، وتلقى تمريرة من شيردان شاكيري من الجانب الأيمن وسدد كرة قوية من مدى قريب داخل الشباك في الدقيقة الـ48، ليمنح سويسرا التقدم بعدما كانت الكاميرون الطرف الأفضل في الشوط الأول.

ورفض إمبولو (25 عاما) الاحتفال بهدفه، وبدا كأنه يريد الاعتذار بعدما ركض نحوه باقي لاعبي سويسرا للاحتفال بهدف التقدم، وولد إمبولو في ياوندي لكنه نشأ في بازل وسجل من أول تسديدة لسويسرا على المرمى.

ولم تفلح محاولات كارل توكو إيكامبي وإريك-مكسيم شوبو-موتنغ ومارتن هونغلا في إدراك التعادل للكاميرون، كما أهدرت سويسرا فرصا عديدة لتعزيز تقدمها في ظل تألق الحارس الكاميروني أندريه أونانا.

وبذلك، حصد منتخب سويسرا -الذي يشارك في كأس العالم للمرة الـ12 في تاريخه- أول 3 نقاط في المجموعة التي تضم أيضا منتخبي البرازيل وصربيا.

في المقابل، بقي المنتخب الكاميروني -الذي يسجل ظهوره الثامن في كأس العالم كأكثر المنتخبات الأفريقية مشاركة في المحفل الكروي الكبير- بلا رصيد من النقاط.

ويلتقي منتخب الكاميرون مع نظيره الصربي الاثنين القادم في الجولة المقبلة التي تشهد مواجهة نارية للمنتخب السويسري ضد منتخب البرازيل في اليوم ذاته.