كأس العالم 2022.. إطار المرمى يفرض التعادل على أوروغواي أمام كوريا الجنوبية
رد إطار المرمى محاولتين من دييغو غودين وفيدريكو فالفيردي، لتتعادل أوروغواي بدون أهداف مع كوريا الجنوبية ضمن المجموعة الثامنة في نهائيات كأس العالم لكرة القدم اليوم الخميس.
وارتدى "سون هيونغ مين" واقيا للوجه وقاد هجوم كوريا الجنوبية، لكن زميله "هوانغ أوي جو" كان الأقرب للمرمى قبل أن يطيح بالكرة عاليا من مدى قريب في الشوط الأول.
دييغو غودين كاد أن يفتتح التسجيل 🔥🇺🇾#كأس_العالم_قطر_2022 | #قطر2022 | #اوروغواي_كوريا pic.twitter.com/Ac9CfEmvkA
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 24, 2022
وجاءت أخطر فرصة لأوروغواي في الشوط الأول بواسطة القائد غودين، حيث ارتقى عاليا ووضع الكرة برأسه في القائم الأيسر.
مستحيــــــــل !!!!
القائم يحرم فالفيردي من هدف الفوز 😬 #كأس_العالم_قطر_2022 | #قطر2022 | #اوروغواي_كوريا pic.twitter.com/bfDBCv5IAI
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 24, 2022
وأطلق فالبيردي -لاعب ريال مدريد- تسديدة صاروخية اصطدمت بالعارضة، وبذلك تعادل المنتخبان أمام حوالي 41 ألف متفرج في ملعب المدينة التعليمية وقبل أن تلعب البرتغال وغانا في المجموعة ذاتها اليوم أيضا.