صممت قطر ملاعب كأس العالم وفق أعلى المعايير العالمية، ومن الطبيعي أن يشيد الجميع بها، لكن غير الطبيعي أن ينهال الإعجاب على عشب أرضية ملاعب التدريب أيضا، سواء من أبطال العالم أو النجوم السابقين.

وأبرز ما حصلت عليه الجزيرة نت حول ملاعب كأس العالم ما قاله خالد الغندور نجم منتخب مصر ونادي الزمالك السابق الذي يتابع البطولة من الملاعب منذ المباراة الافتتاحية بين قطر والإكوادور، وأعرب عن انبهاره بالملاعب حتى قبل أن يراها.

ويقول الغندور إن ذلك حدث عندما سمع لاعبي منتخب فرنسا يعبرون عن إعجابهم بعشب ملعب التدريب لوسائل إعلام فرنسية مؤكدين أنه لا يقل عن نظيره بملعب فرنسا (إستاد دو فرانس) في باريس بل ذهب البعض إلى أنه أفضل منه على حد قوله.

ويتدرب منتخب فرنسا حامل لقب كأس العالم 2018 في روسيا على ملعب جاسم بن حمد (نادي السد) في الدوحة.

ويقول الغندور للجزيرة نت إنه تعجب من كلام لاعبي فرنسا إلى أن شاهد الملاعب بنفسه وانبهر بالعشب الطبيعي أيضا لدرجة أنه تمنى أن يلعب عليها.

ويوافق الغندور في الرأي حمادة صدقي نجم ومدرب منتخب مصر السابق الذي أكد للجزيرة نت أن جميع من قابلهم، عبر الشاشات أو في الملاعب، عبّروا عن انبهارهم بملاعب كأس العالم سواء من حيث التصميم المميز أو العشب الرائع المنظر.

كما أن هناك قصة متداولة في نادي الغرافة عن مدرب الفريق الجديد البرتغالي بيدرو مارتينيز، الذي تولى المهمة الأسبوع الماضي فقط والذي لم يخفِ انبهاره بملعب النادي.

وقد أعجب مارتينيز بالملعب عندما شاهده لأول مرة خلال مباراة ودية لفريقه مع المنتخب الأميركي الذي يتدرب عليه خلال كأس العالم، ولم يصدق مدرب البرتغال أن قطر لديها مثل هذه الأرضية الرائعة حتى في ملاعبها غير الرئيسية.

أسرار عشب ملاعب قطر

ولمعرفة أسرار أرضية ملاعب قطر التي يشيد بها الجميع توجهت الجزيرة نت إلى أحد خبراء الملاعب -رفض ذكر اسمه- الذي أوضح أن عشب الأرضيات الجديدة لملاعب كأس العالم في قطر سواء كانت ملاعب المباريات أو حتى التدريب هي عشب هجين يتحمل درجات الحرارة العالية ويجهز في "مشاتل السليطين" بقطر، وفق أحدث التقنيات الأوروبية.

وقال إن نوعية العشب في ملاعب قطر مختلفة كليا عن نظيرتها في الملاعب العادية التي تكون خضراء قاتمة وينمو فيها بشكل رأسي فيما ينمو عشب ملاعب جميع المونديال سواء للتدريب أو المباريات الرسمية بطريقة تشابكية رأسية، ويتميز باللون الأخضر الزاهي الفاتح.

ويضيف أن العشب المستخدم في قطر متشابك من أسفل كالسجاد السميك ليريح أقدام وسيقان اللاعبين أثناء الركض كما يميز الأرضية بالتماسك والتحمل والمرونة، لذلك فهي آمنة في حال سقوط أي لاعب عليها بحيث لا يصاب بأي خدوش تذكر لأنها ناعمة وليست خشنة كباقي الملاعب.

ويتابع خبير الملاعب أن هذه النوعية من العشب تعطي أريحية أكثر للتربة لأنها تحتوي على معادن خاصة تعالج التربة، لكنها تحتاج إلى عناية دائمة حيث يجب أن تقص يوميا، حتى لا تمثل حملا على اللاعبين وتروى بشكل دائم حتى تظل منتعشة ومحتفظة بلونها الأخضر الناصع المريح للعين.