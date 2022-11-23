مفاجأة أخرى في مونديال قطر.. فوز تاريخي لليابان على ألمانيا

حقق منتخب اليابان مفاجأة جديدة في كأس العالم 2022 في قطر، وخطف فوزا مهما، 2-1 أمام ألمانيا، في افتتاح مباريات المجموعة الخامسة التي تضم أيضا إسبانيا وكوستاريكا.

وفرض منتخب ألمانيا سيطرته على مجريات المباراة على مدار 75 دقيقة، وتسابق لاعبوه في إهدار الفرص التي سنحت لهم، ليأتي عقاب المنتخب الياباني قاسيا، بعدما قلب الطاولة في ربع الساعة الأخير من عمر اللقاء، ليُلحق بالألمان الخسارة الأولى في المونديال.

وتقدم منتخب ألمانيا، المتوج باللقب 4 مرات، بهدف إيلكاي غوندوغان من ركلة جزاء في الدقيقة 33.

وانتفض منتخب اليابان في الشوط الثاني، خاصة مع التبديلات التي أجراها المدرب هاجيمي موريياسو في ذلك الشوط، ليحرز هدفين في غضون 8 دقائق.

وأدرك ريتسو دوان التعادل للمنتخب الآسيوي في الدقيقة 75، قبل أن يحرز تاكوما أسانو هدفا رائعا قبل النهاية بـ7 دقائق، عندما استقبل تمريرة طويلة وأطلق تسديدة قوية في سقف مرمى الحارس مانويل نوير.

بهذا الفوز، تصدرت اليابان الترتيب برصيد 3 نقاط في انتظار نتيجة مواجهة إسبانيا مع كوستاريكا، مساء اليوم الأربعاء.

اليابان تقلب تأخرها وتتقدم أمام ألمانيا 2 – 1 !!

زلزال في مدرجات استاد خليفة الدولي 😮#قطر2022 | #كأس_العالم_قطر_2022 | #المانيا_اليابان pic.twitter.com/vdVqqiHT8Z — beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 23, 2022

وجاء فوز اليابان في ثاني أكبر مفاجأة في كأس العالم 2022 بعد فوز السعودية أمس الثلاثاء على الأرجنتين 2-1.

وللمباراة الثانية على التوالي، يسقط منتخب ألمانيا أمام أحد منتخبات قارة آسيا في كأس العالم، بعدما اختتم مشواره في المونديال الماضي -في روسيا عام 2018- بالخسارة 2-صفر أمام منتخب كوريا الجنوبية، التي تسببت في خروجه من دور المجموعات بالبطولة آنذاك.

وفي مباراته الـ22 التي يخوضها في كأس العالم، حقق منتخب اليابان، الذي يشارك في المونديال للمرة السابعة في تاريخه، انتصاره السادس في مسيرته بالبطولة، التي بدأت عام 1998، مقابل 5 تعادلات و11 خسارة.

في المقابل، تلقى منتخب ألمانيا خسارته الـ23، مقابل 67 انتصارا و20 تعادلا، في مشاركته للمرة الـ20 بنسخ كأس العالم.