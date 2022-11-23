منتخب المغرب يخطف نقطة ثمينة من كرواتيا في بداية مشواره بكأس العالم 2022
تعادل منتخب المغرب سلبيا أمام كرواتيا في ظهوره الأول بكأس العالم 2022 في قطر، وخطف نقطة ثمينة في مشواره نحو المنافسة على بلوغ الدور الثاني في البطولة.
وبملعب البيت وبين الآلاف من المشجعين المغاربة الذين رسموا لوحات مميزة في المدرجات، تعادل "أسود الأطلس" دون أهداف مع كرواتيا، وصيفة بطلة النسخة الماضية، في مباراة قليلة الفرص في أولى جولات المجموعة السادسة.
المنتخب الكرواتي يرد على فرصة مزراوي بتسديدتين لديان لوفرين وبيريسيتش، ولكن الدفاع المغربي ينجح في إبعاد الخطر.
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— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 23, 2022
وغابت الفاعلية في بعض المحاولات، وتألق الحارس المغربي ياسين بونو في التصدي لتسديدة نيكولا فلاشيتش، كما سدد لوكا مودريتش فوق العارضة قبل نهاية الشوط الأول.
وكانت أقرب محاولات المغرب في الشوط الثاني، لكن الحارس دومينيك ليفاكوفيتش تصدى لضربة رأس نصير المزراوي، ثم تسديدة أشرف حكيمي القوية بعد ركلة حرة.
حارس #كرواتيا يتصدة لقذيفة من أشرف حكيمي@FRMFOFFICIEL @EnMaroc @BelRedDevils @RoyalBelgianFA #كأس_العالم_قطر_2022 | #FIFAWorldCup | #Qatar2022 pic.twitter.com/LWn7QfElEb
— قنوات الكاس (@alkasschannel) November 23, 2022
وأبعد لاعب الوسط سفيان لمرابط كرة قبل تجاوز خط المرمى بعد تسديدة منخفضة من المهاجم إيفان بريشيتش.
وشارك المهاجم عبد الرزاق حمد الله، العائد للمباريات الدولية بعد غياب طويل، في الدقائق الأخيرة بدلا من يوسف النصيري غير الموفق، لكن لم تسنح له فرصة لتهديد المرمى.
ورغم التعادل، جاء الأداء المقنع أمام المنتخب الكرواتي ليعزز طموح المنتخب المغربي وجماهيره في التأهل من المجموعة السادسة التي تشهد اليوم أيضا لقاء المنتخب البلجيكي مع نظيره الكندي على ملعب أحمد بن علي في منطقة الريان.