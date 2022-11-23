تعرض لإصابة في مباراة السعودية والأرجنتين.. الشهراني يغادر إلى الرياض للخضوع لعملية جراحية

قال الاتحاد السعودي لكرة القدم إن المدافع ياسر الشهراني سيخضع لجراحة خلال الساعات المقبلة، بعد تعرضه لإصابة في الوجه، خلال الفوز على الأرجنتين في كأس العالم لكرة القدم أمس الثلاثاء.

وسقط الشهراني أرضًا بعد تدخل مع الحارس محمد العويس، وغادر الملعب على محفّة طبية في الوقت بدل الضائع.

وأضاف الاتحاد السعودي -عبر حساباته بمواقع التواصل- أن الشهراني نُقل بالإخلاء الطبي من مدينة حمد الطبية في الدوحة إلى مستشفى الحرس الوطني بالرياض، وأشار إلى أن المدافع "سيخضع لجراحة خلال الساعات المقبلة، وفقًا للخطة العلاجية".

وكان الشهراني قد طمأن الجماهير على حالته، وقال في مقطع مرئي عبر مواقع التواصل الاجتماعي -مساء الثلاثاء- "أحب أطمنكم أني بخير وأموري طيبة ومبروك الفوز، ودعواتكم لي".

وأضاف "مبروك الفوز للسعودية قادة وشعبًا، تستاهلوا والله يسهل لهم في الأيام المقبلة".

وتعرّض الشهراني لإصابة قوية، بعد اصطدامه بزميله الحارس محمد العويس في كرة مشتركة بالدقائق الأخيرة من المباراة، اضُطر على إثرها للخروج من الملعب. وأظهرت الفحوص إصابته بكسر في الفك وعظام الوجه الأيسر.