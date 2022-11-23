تفاعل الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني مع مشجعي المنتخب المغربي، خلال حضوره لقاء "أسود الأطلس" ومنتخب كرواتيا، بملعب البيت في منطقة الخور اليوم الأربعاء.

وظهر الأمير الوالد وهو يلوّح بعلم المغرب للمشجعين، وكانت إلى جانبه الشيخة موزا بنت ناصر المسند.

وبادل المشجعون التحية للأمير الوالد والشيخة موزا، في لقطة حظيت بتفاعل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قد حضر -أمس الثلاثاء- في ملعب لوسيل، وظهر متوشّحًا بعلم السعودية، في المباراة التي شهدت فوز السعودية التاريخي على منتخب الأرجنتين.

وواجه منتخب المغرب منتخب كرواتيا -وصيف النسخة الماضية في افتتاح مبارياته في البطولة- واستطاع أن يقتنص نقطة ثمينة عزّز بها آماله في التأهل إلى الدور الثاني للبطولة.