الأمير الوالد والشيخة موزا يرفعان العلم المغربي في مباراة أسود الأطلس ضد كرواتيا
تفاعل الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني مع مشجعي المنتخب المغربي، خلال حضوره لقاء "أسود الأطلس" ومنتخب كرواتيا، بملعب البيت في منطقة الخور اليوم الأربعاء.
وظهر الأمير الوالد وهو يلوّح بعلم المغرب للمشجعين، وكانت إلى جانبه الشيخة موزا بنت ناصر المسند.
صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وصاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر يردان تحية جمهور #المغرب خلال مباراة #كرواتيا@FRMFOFFICIEL
@EnMaroc
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@RoyalBelgianFA
#كأس_العالم_قطر_2022
#FIFAWorldCup | #Qatar2022 pic.twitter.com/gUgEAJU1op
— قنوات الكاس (@alkasschannel) November 23, 2022
وبادل المشجعون التحية للأمير الوالد والشيخة موزا، في لقطة حظيت بتفاعل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وكان أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قد حضر -أمس الثلاثاء- في ملعب لوسيل، وظهر متوشّحًا بعلم السعودية، في المباراة التي شهدت فوز السعودية التاريخي على منتخب الأرجنتين.
وواجه منتخب المغرب منتخب كرواتيا -وصيف النسخة الماضية في افتتاح مبارياته في البطولة- واستطاع أن يقتنص نقطة ثمينة عزّز بها آماله في التأهل إلى الدور الثاني للبطولة.