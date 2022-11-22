أنهى المنتخب السعودي لكرة القدم، الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثالثة لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر، متصدرًا مجموعته بعد انتصاره التاريخي على منتخب الأرجنتين، وتعادل بولندا والمكسيك في مباراتهما الثانية.

وكان المنتخب السعودي قد حقّق مفاجأة من العيار الثقيل -على أرضية ملعب لوسيل- إثر فوزه على الأرجنتين 2-1، الذي يعدّ من أبرز المرشحين للتتويج باللقب، ليتصدر الأخضر المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط، متقدمًا على بولندا والمكسيك -صاحبا النقطة الوحيدة بعد تعادلهما سلبيًا- بينما يتذيّل الأرجنتين الترتيب دون نقطة.

ومباشرة بعد انتهاء المباراة الثانية بالتعادل، دخل السعوديون وعشاق المنتخب الأخضر، مرحلة العد والحساب والتوقع، ويتساءلون حول السيناريوهات التي ستمكّن منتخب بلادهم من بلوغ الدور الثاني، للمرة الثانية في تاريخهم، بعد نسخة مونديال أميركا 1994.

ممثل الكرة العربية في أكبر المحافل الرياضية بالعالم، سيخوض نزاله الثاني يوم السبت 26 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي أمام بولندا، قبل أن يلاقي المكسيك في ثالث المواعيد وآخر مباريات المجموعات، يوم الأربعاء 30 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

السيناريو الأمثل لأشبال هيرفي رونار من أجل بلوغ الدور الثاني مبكرًا، يتمثّل في الانتصار على بولندا في الموعد القادم، وتعادل الأرجنتين والمكسيك في اللقاء الثاني، ليتأهّل دون الالتفات أو انتظار المباراة الأخيرة.

حتى في حالة التعادل، فإن حظوظ "الأخضر" تبقى وفيرة للوصل إلى دور ثمن النهائي، شريطة التعادل على الأقل، أو الانتصار في المباراة الأخيرة.

أما في حالة الهزيمة أمام زملاء النجم روبرت ليفاندوفسكي، فإن السعودية ستكون مطالبة بالانتصار على المكسيك لضمان التأهل الرسمي، أو التعادل معها على الأقل، وانتظار النتائج الأخرى.

فيما يبقى السيناريو الأسوأ هو سقوطه في الجولتين الثانية والثالثة، وهو ما يعني الإقصاء من دور المجموعات.

جدير بالذكر أن التأهل الأول لمنتخب السعودية للدور الثاني كان في نسخة أميركا 1994، عندما انتصر حينها على كل من المغرب 2-1 وبلجيكا 1-صفر، وهُزم أمام هولندا 1-2، قبل أن يخرج من ثمن النهائي أمام السويد، إثر هزيمته 1-3.