ميسي: واجهنا فريقا من "المحاربين".. والسعودية لعبت للفوز

وصف قائد منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي لاعبي المنتخب السعودي بـ "المحاربين"، مشيرًا إلى أنه لم يكن يتوقّع مباراة بهذا "الأداء القتالي".

وكان "الأخضر" السعودي حقق فوزًا مهمًا على نظيره الأرجنتيني، حيث قلب تأخره بهدف إلى فوز 2-1 ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة لكأس العالم "قطر 2022".

وردًا عن سؤال لـ "الجزيرة نت" -في المنطقة المختلطة لملعب لوسيل-، قال ميسي إنه "تفاجأ بمستوى المنتخب السعودي وأدائه وقتاله على كل كرة، ورغبته ليس في تسجيل هدف التعادل فحسب؛ بل بالفوز في المباراة".

وختم مهاجم باريس سان جيرمان، "من الواضح أن المنتخب السعودي لم يكن يشعر بالخوف أو الرهبة، أما نحن فعلينا العمل والتطور والتطلع للمباراتين الأخيرتين في المجموعة أمام كل من: المكسيك وبولندا".

أما مدرب المنتخب الأرجنتيني ليونيل سكالوني، فقال لـ "الجزيرة نت" إن فريقه لم يدخل اللقاء منتشيًا بفوزه الودي على الإمارات 5-0 قبل أيام من انطلاق البطولة، ولم يستهن بالمنتخب السعودي.

وأكد سكالوني -خلال مؤتمر صحفي عقب المباراة- أننا "نحترم كل المنافسين، وعلى العكس درسنا المنتخب السعودي، وحلّلنا أداءه ووضعنا الخطة اللازمة، لكننا لم نوفّق في الفوز. المنتخب السعودي عرف كيف ينتزع الفوز في 5 دقائق، ومن بعدها عانينا للعودة بالنتيجة".

أما عن إخفاقه في التعامل مع مصيدة التسلل التي نصبها مدرب السعودية هرفي رونار ولاعبوه، فقال سكالوني إن "التقنية باتت جزءًا لا يتجزأ من كرة القدم، وأن الأهداف كانت تُلغى بسبب تسلل على سنتيمترات قليلة، علينا رفع رؤوسنا والتطلع إلى الأمام، والتفكير في المباراتين القادمتين".

وجاء الفوز السعودي ليضع حدًا لسلسلة تاريخية لمنتخب الأرجنتين، ويحرمه من معادلة رقم إيطاليا القياسيو وبلوغ 37 مباراة في سلسلة "بلا هزيمة"؛ إذ لم يتعرّض رفاق ميسي لأي هزيمة طوال 36 مباراة على مدى السنوات الثلاث الماضية.