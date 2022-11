الشهري: هدفنا العبور بالسعودية إلى الدور الثاني.. والدوسري: لسنا "الحلقة الأضعف"

أن تهزم منتخبا بحجم الأرجنتين في أولى مباريات كأس العالم، وتقلب الطاولة عليه وتسجل هدفين بمرماه في 5 دقائق، فهذا يعني أن السعودية لم تأت إلى قطر للنزهة.

فقد أكّد مهاجم المنتخب السعودي صالح الشهري -ردا على سؤال للجزيرة نت-، أن الفوز تاريخي ويسجل في تاريخ الكرة السعودية، "لكن علينا أن نطوي صفحة هذه المباراة ونتطلع للتأهل إلى الدور الثاني في تاريخ مشاركات منتخب بلادنا".

كما عبر الشهري عن سعادته الغامرة "عندما رأيت الكرة تهزّ شباك الحارس الأرجنتيني إيمليانو مارتينيز"، ليصبح صاحب أول هدف عربي في كأس العالم "قطر 2022".

بدوره، أوضح جناح المنتخب السعودي سالم الدوسري صاحب هدف الفوز، أن فريقه دخل الشوط الثاني وهم مصرّون على تحقيق نتيجة إيجابية وتسجيل هدف التعادل مبكرا، "وبعد هذا الهدف كبرت الآمال واستطعت بفضل الله تسجيل الهدف الثاني".

وردا على سؤال للجزيرة نت حول اعتبار البعض المنتخب السعودي أضعف فرق المجموعة الثالثة، قال الدوسري إنهم سيردّون في الملعب بالمباراتين المقبلتين كما فعلوا في مواجهة الأرجنتين، مؤكدا أن الاحتمالات كلها مفتوحة في هذه المجموعة خاصة أنه لا تزال هناك مباراتان.

ورغم هذا الإنجاز التاريخي للكرة السعودية والعربية، أكد المدرب هيرفي رونار أن على لاعبي المنتخب السعودي إبقاء أقدامهم على الأرض والتفكير في المباراتين القادمتين أمام بولندا والمكسيك، لأن الفوز على التانغو لا يكفي للعبور إلى الدور الثاني.

وعن نجاح مصيدة التسلل التي اعتمدها وأسفرت عن وقوع لاعبي منتخب الأرجنتين 10 مرات في المصيدة وإلغاء 3 أهداف، قال "الثعلب الفرنسي" إن الفريق على المستوى التكتيكي في الشوط الأول لم يكن جيدا، وخاصة أن الدفاع كان متكتلا في منطقته ولم نقم بالضغط العالي المطلوب للحد من خطورة لاعبي الوسط والمهاجمين.

Congratulations to the team and the staff for this game, I dedicate this victory to the Saudi people. We are waiting for your support next match! 🇸🇦🦅💚#HervéRenard #SaudiArabia #WorldCup #Alhamdulilah pic.twitter.com/FOUts999gr

— Hervé Renard (@Herve_Renard_HR) November 22, 2022