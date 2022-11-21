مدرب منتخب تونس: فخورون بالنجاح القطري ونواجه الدانمارك بإرث "نسور قرطاج"

أثنى جلال القادري مدرب منتخب تونس لكرة القدم على حفل الافتتاح والجوانب التنظيمية ببطولة كأس العالم 2022 في قطر، مبديا ثقته في لاعبي فريقه وقدرتهم على تحقيق نتائج إيجابية رغم صعوبة المجموعة التي ينافس بها "نسور قرطاج".

ويلتقي المنتخب التونسي نظيره الدانماركي غدا الثلاثاء على ملعب المدينة التعليمية في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الرابعة التي تضم أيضا منتخبي فرنسا وأستراليا.

وقال القادري في مؤتمر صحفي اليوم "نشكر الدولة المنظمة، أمس رأينا تنظيما على أعلى مستوى، يجعل أي مواطن عربي يشعر بالفخر والاعتزاز بقيمة العرض الافتتاحي والتنظيم. قطر أعطت درسا للعالم بأسره بأن الدول العربية قادرة على أن تكون على أعلى مستويات فيما يتعلق بالتنظيم، وهذا شكل فخرا لنا جميعا، أود أن أوجه رسالة شكر إلى كل قطري وكل عربي".

وفي حديثه عن المباراة أمام الدانمارك، قال القادري "بالنسبة للمباراة أمام الدانمارك، نعرف قيمة أي مباراة في بطولة بحجم كأس العالم، ونعرف قيمة وأهمية المباراة الأولى في البطولة. المنتخب التونسي أمامه مباراة ضد منتخب من أعلى المستويات وهو المنتخب الدانماركي، لقد قدم هذا الفريق مؤخرا مستويات عالية للغاية وهو من أفضل المنتخبات الأوروبية، نعرف قدرات الدانمارك، ليس على المستوى الفردي ولكن أيضا على المستوى الجماعي".

وأضاف "المنتخب الدانماركي يمكنه تقديم كرة قدم على مستويات عالية للغاية لكن المنتخب التونسي لديه مبادئ ولديه إرث ولديه ثقة في مجموعة لاعبيه، قمنا باستعدادات على مستويات عالية للغاية، وهذه المجموعة من اللاعبين قدمت عملا كبيرا على مدار عامين".

وتابع "حققنا الهدف الأول، وهو أن نكون موجودين في أفضل نسخة من كأس العالم بالنسبة لنا، تونس ليست جديدة على المشاركات في كأس العالم، فهذه سادس مشاركة بالنسبة لنا، ويبقى الهدف الثاني هو تلبية طموح الشارع التونسي، وطموحنا نحن كجهاز فني وطموح اللاعبين".

وختم بالقول "نطمح لأن نحقق إنجازا يبقى في تاريخنا، نعرف أننا ننافس في مجموعة صعبة وتضم منتخبات عريقة، لكننا نتحلى بثقة عالية في المنتخب وفي مجموعة اللاعبين الحاليين، ونتمنى التوفيق وتحقيق نتائج إيجابية انطلاقا من مباراة الغد".