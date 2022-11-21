سفير الإكوادور في قطر للجزيرة نت: حفل الافتتاح كان متميزا وفريدا ونريد صنع التاريخ في كأس العالم

جلس باسكوال ديل تشوبو سفير الإكوادور لدى الدوحة بعد المباراة مع أسرته يحتفلون بالفوز الثمين 2-1 على منتخب قطر في افتتاح كأس العالم لكرة القدم 2022، الجزيرة نت التقت به للحديث عن الفوز وحفل الافتتاح وتوقعاته لبلاده.

وقال تشوبو بسعادة غامرة بعد أن عرّف أفراد أسرته "حفل الافتتاح كان جميلا جدًا ومتميزا وفريدا من نوعه. بالنسبة لي كانت اللحظة الأكثر إثارة هي المباراة التي فزنا بنتيجتها بعد أداء جيد، جعل الجميع يعرفون مدى جودة منتخب بلادي".

وأضاف "إذا كنت تريد إثبات وجودك بين الفرق الفائزة والبطلة في اللعبة من فضلك حقق الفوز. هذه المرة نحن نريد الفوز وصنع التاريخ في كأس العالم وأنا متحمس جدًا لاستمرار انتصارات فرقنا الوطنية".

وتابع تشوبو "أشعر بالفخر بمنتخب بلادي وبمدربه. لقد فزنا بالفعل في مباراة. وأعتقد أننا سوف نجتاز الجولة الثانية بنجاح أيضا ونتأهل للدور الثاني لكن أتمنى أن نكون أول المجموعة. أخيرا أشكر الجميع وأشكر القطريين أكثر الأشخاص سحرا في العالم".

وشاركت الإكوادور في 4 بطولات كأس عالم، كلها خلال الـ 20 عاما الأخيرة منذ مونديال كوريا واليابان عام 2002.