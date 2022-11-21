رونالدو: أنا مضاد للرصاص ولست مضطرا للتفكير فيما يراه الآخرون

يعتقد كريستيانو رونالدو قائد منتخب البرتغال أن المقابلة الشهيرة التي هاجم فيها ناديه مانشستر يونايتد الإنجليزي لم يكن لها أي تأثير سلبي على منتخب بلاده المشارك في نهائيات كأس العالم 2022 لكرة القدم في قطر.

واعترف رونالدو بأنه لا يشعر بأي قلق من إمكانية تأثير أفعاله على منتخب بلاده، مؤكدا أنه متفائل بفرص الفريق في الفوز بكأس العالم، وقال في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين "في حياتي التوقيت الأمثل دائما يكون توقيتي. لست مضطرا للتفكير فيما يراه الآخرون. أتحدث عندما أريد. اللاعبون يعرفونني جيدا منذ سنوات ويعرفون طبيعتي. إنهم يعرفونني منذ أن كنت أبلغ 11 عاما، لن يتأثروا بما يقوله عني النقاد. هذه مجموعة طموحة ومتحمسة وفي كامل التركيز، لذا أنا أثق أنه لن يكون لها (المقابلة) تأثير سلبي على تركيز واستقرار الفريق".

وانتقد رونالدو وسائل الإعلام لمطالبة زملائه مناقشة وضعه، وذلك بعد أن هيمن الموضوع على المؤتمر الصحفي الخاص باللاعب روبين نيفيز الذي عُقد أمس الأحد. وقال "أرجوكم، لا تسألوا اللاعبين عني. اسألوهم عن كأس العالم، أنا مضاد للرصاص، لدي عقل مصفح".

وأوضح النجم البرتغالي أن الحوارات الفاترة مع زميليه في المنتخب برونو فرنانديز وجواو كانسيلو كانت مجرد شكل من المزاح، وأضاف "مازحت برونو، الذي تربطني به علاقة ممتازة. تأخرت طائرته وسألته ما إذا كان اضطر للحضور بالقارب. كانت مزحة، مثلما كان الأمر مع جواو كانسيلو".

وبعد غيابه عن ودية نيجيريا في لشبونة الخميس الماضي بسبب مشكلة في المعدة؛ تدرب رونالدو مع المنتخب البرتغالي بصورة طبيعية منذ وصوله إلى الدوحة يوم الجمعة الماضي، وقال إنه يشعر أنه في كامل لياقته وتألقه.

وأضاف رونالدو "أشعر أن حالتي ممتازة. تعافيت وأتدرب بصورة جيدة ومستعد لبدء كأس العالم بأفضل طريقة ممكنة. أعتقد أن منتخب البرتغال الحالي أمامه فرصة رائعة وبالتأكيد أعتقد أن بوسعنا الفوز بالبطولة، لكن علينا التركيز على المباراة المقبلة والفوز على غانا ثم الانطلاق والمضي قدما بعد ذلك. سنرى في النهاية من هو الفريق الأفضل، لكني أعتقد أن منتخب البرتغال هو أفضل فريق في العالم، لكن علينا إظهار ذلك على أرض الملعب".

وتنافس البرتغال في كأس العالم ضمن المجموعة الثامنة إلى جانب منتخبات غانا وأوروغواي وكوريا الجنوبية. ويبدأ زملاء رونالدو مشوارهم في البطولة بمواجهة منتخب غانا الخميس المقبل.