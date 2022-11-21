"حفل افتتاح مبهر للمونديال وأداء أقل من الطموح للعنابي".. أبو تريكة يتحدث للجزيرة نت عن أسباب خسارة قطر

في تصريحات خاصة للجزيرة نت أشاد محمد أبو تريكة نجم منتخب مصر والأهلي السابق ومحلل قنوات "بي إن سبورتس" بحفل الافتتاح "الرائع والمبهر" لكأس العالم 2022 في قطر، وأوضح أسباب هزيمة العنابي في المباراة الافتتاحية للمونديال.

وخسر منتخب قطر أمام الإكوادور 2-صفر على ملعب البيت بعد انتهاء حفل الافتتاح الرسمي للمونديال الأول بالمنطقة العربية والشرق الأوسط، وذلك في حضور أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وقال أبو تريكة للجزيرة نت بعد نهاية الاستوديو التحليلي للمباراة الذي كان بجوار الملعب إن "حفل افتتاح المونديال كان رائعا بل مبهرا وكان ذلك متوقعا من قطر التي أصبحت بعد إبداعها في افتتاح كأس العالم أفضل دولة عربية في التنظيم".

وأضاف "المنتخب القطري لم يقدم الأداء المتوقع وكان أقل من طموح الجميع بدليل عدم قيامه بهجمات خطيرة طوال المباراة، مما جعل الإكوادور تهيمن على الشوط الأول والثاني رغم تركه السيطرة دون فاعلية للمنتخب القطري"، مفسرا ذلك "بعدم التمركز الصحيح من معظم اللاعبين والخوف الذي سيطر على اللاعبين في أرض الملعب".

وتابع أبو تريكة "كما تأثر (العنابي) بابتعاد لاعبيه منذ فترة طويلة عن الاحتكاك الرسمي في مباريات الدوري مكتفيا بالمباريات الودية والمعسكرات الكثيرة التي خاضها، فمهما بلغت قوة الاحتكاك والمنافسة في المباريات الودية وتعدد المعسكرات الخارجية فلن تفيد اللاعب مثل المباريات الرسمية".