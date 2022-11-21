نجوم العالم يتحدثون للجزيرة نت عن حفل افتتاح مونديال قطر وفوز الإكوادور على العنابي

حظي افتتاح كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر بحضور ضخم من نجوم العالم سواء في الرياضة أو الفن والإعلام، تحدث بعضهم للجزيرة نت عن رأيه في حفل الافتتاح، وفوز الإكوادور على قطر في أول مباراة في المونديال، الذي يقام على أرض عربية لأول مرة في تاريخه.

وكان من بين نجوم كرة القدم البارزين على المستويين الأفريقي والعالمي هداف ساحل العاج ورئيس اتحادها المحلي الحالي ديديه دروغبا، الذي تحدث للجزيرة نت قائلًا "مبارك لقطر الافتتاح ولتنظيمها كأس العالم، وأعتقد أن هذا رائع، وأنتظر القادم في باقي المسابقات".

كما أكّد النجم السنغالي السابق عبده ضيوف أن حفل الافتتاح كان رائعًا، وردّ على سؤال للجزيرة نت "هل كأس العالم في قطر أفضل مونديال حضره؟" فأجاب "نعم"، مشيرًا إلى الانطلاقة الجيدة للبطولة، ومؤكدًا أن أهم شيء بالنسبة له أن يحالف التوفيق منتخب بلاده.

نائب رئيس الكاف: أفضل افتتاح رأيته

أما نائب رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" (CAF) أحمد ولد يحيى فقال للجزيرة نت إن الافتتاح كان عظيمًا ومبهرًا وعلى قدر المستوى بل أكبر من التوقعات، وعبّر عن الثقافة العربية والإسلامية، و"بالنسبة لي هو أفضل افتتاح رأيته منذ أن تابعت كأس العالم".

وأضاف أنه "لم يتفاجأ بجودة حفل الافتتاح؛ لأنه بحكم موقعي نائبًا لرئيس الكاف فقد اطلعت على الكثير من استعدادات قطر منذ سنوات عدة، ولي تواصل دائم بالأخوة القطريين، وأعرف مستوى التحضير والهمة الكبيرة التي يمتلكونها، من أجل أن يعطوا صورة جيدة عن العالم العربي، وكما قالها سمو الأمير في كلمة الافتتاح إن كأس العالم في قطر وفي البلاد العربية".

الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني رئيس اتحاد كرة القدم استقبل بمكتبه سعادة مختار ولد داهي وزير الثقافة والشباب والرياضة الموريتاني بحضور أحمد ولد يحيي رئيس الاتحاد الموريتاني pic.twitter.com/GAKDbr4bXP — قنوات الكاس (@alkasschannel) March 20, 2022

وتابع ولد يحيى أن "قطر مثّلت العرب أفضل تمثيل من كل الجوانب، ومنها الملاعب التي صُمّمت على أحسن ما يمكن. بل هي أفضل ملاعب احتضنت كأس العالم في تاريخ البطولة. ومستوى الفنادق على أعلى مستوى، والجميع في الفيفا مبهورون، وكذلك جميع رؤساء الاتحادات الذين التقيت بهم، بهذا التنظيم الدقيق جدًا، ونرجو أن يكتمل على خير -إن شاء الله- لتكون أفضل نسخة للبطولة في التاريخ".

وعن سبب هزيمة قطر أمام الأكوادور قال نائب رئيس الكاف إنه "يرجع لخطأ ارتكبه المنتخب القطري بإبعاد لاعبي المنتخب عن المنافسات الرسمية المحلية لأشهر عدة، والاكتفاء بالمباريات الودية في المعسكرات الخارجية"، مؤكدًا أن "أفضل احتكاك للاعب هو المنافسة الرسمية مهما كان مستواها؛ لأنها ستفيده أكثر من مواجهة أكبر الفرق العالمية وديًا".

أبو تريكة توقّع إبداع قطر في الافتتاح ولم يتوقع خسارة العنابي

وفي تصريحات خاصة للجزيرة نت اتّفق نجم منتخب مصر والأهلي السابق، ومحلل قنوات "بي إن سبورتس" محمد أبو تريكة مع أحمد ولد يحى في أن أحد أسباب هزيمة منتخب قطر في المباراة الافتتاحية للمونديال أمام الإكوادور صفر-2 هو "تأثر العنابي بابتعاد لاعبيه منذ فترة طويلة عن الاحتكاك الرسمي في مباريات الدوري، مكتفيًا بالمباريات الودية والمعسكرات الكثيرة التي خاضها".

وقال أبو تريكة للجزيرة نت بعد نهاية الاستوديو التحليلي للمباراة -الذي كان بجوار ملعب البيت الذي احتضن حفل الافتتاح والمباراة- إن "افتتاح المونديال كان رائعًا بل مبهرًا، وكان ذلك متوقعًا من قطر التي أصبحت -بعد إبداعها في افتتاح كأس العالم- أفضل دولة عربية في التنظيم".

نجوم مصر يتحدثون عن الافتتاح والعنابي

وشهدت المباراة حضور نخبة من نجوم ومدربي منتخب مصر السابقين، التقت بهم الجزيرة نت، وقال نجم ومدرب منتخب مصر السابق حمادة صدقي إن "التنظيم رائع بالطبع، وحفل الافتتاح على مستوى جيد يليق بقطر". معربًا عن سعادته بدعوته للافتتاح والمشاركة وسط كوكبة كبيرة وحفلة كل ما فيها جميل ورائع، على حد قوله.

وأشاد بمستوى التحضيرات والمواصلات والفنادق والملاعب والبنية التحتية بشكل عام.

أما حارس مرمى الزمالك ومدرب منتخب مصر السابق أحمد سليمان، فكال المديح لحفل الافتتاح وتنظيم قطر بقوله "كل شيء من الناحية التنظيمية للمونديال يعدّ مفخرة لكل عربي أن دولة شقيقة تنظّم هذا الحدث العالمي، وتستقبل جميع الجنسيات على مستوى العالم، وتستوعب كل النجوم. شيء مشرّف وأسطوري فعلًا. وأتمنى أن يستمر حتى نهاية كأس العالم وآخر مباراة".

وأبدى سليمان إعجابه بملاعب البطولة قائلًا "الملاعب على أعلى مستوى من ناحية الإنشاءات واستقبال الضيوف والشخصيات الكبيرة والجماهير والوفود والتنسيقات العامة. فالجميع من رؤساء وحتى الجماهير دخلوا الملعب بانسيابية وسهولة. وهذا هو التقدّم فعلا".

وأما نجم منتخب مصر ونادي الزمالك السابق خالد الغندور فقال للجزيرة نت إن "حفل الافتتاح كان أكثر من رائع، وأمر أسطوري وفخر لكل عربي، وأعجبني جدًا ما قاله الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، فقد كانت كلمته جميلة جدًا".

ويرى الغندور أن عدم ظهور منتخب قطر -بطل آسيا- بمستواه سببه أن "اللاعبين لم تستطيع تحمّل الضغوط عليها؛ لأن ضغوط الإكوادور على ملعبه -ولأول مرة في كأس العالم- جعلتهم أقلّ مستوى من كل البطولات التي شاركوا فيها من قبل، سواء عندما لعبوا في بطولة أميركا الجنوبية أو الشمالية وبطولة العرب".

بالتوفيق لدوله قطر فى هذا الحدث وسعدت بصحبه الجميله اللى مشرفه مصر pic.twitter.com/qpuE5CUDYC — AhmedSoliman (@ASoliman) November 19, 2022

واتّفق مع حمادة صدقي وأحمد سليمان ومع طرح الغندور بالنسبة لهزيمة المنتخب القطري، متمنيًا له أن يعوّض في مباراتيه اللاحقتين.

وقال جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم إن "قطر دولة عربية شقيقة ونحن نعتز بها الافتتاح الذي يليق بالدول العربية. فقطر اشتغلت كويس جدا وشاهدنا جميعا الافتتاح الجميل والملاعب الرائعة التي سبق أن عاينتها في مباراة الزمالك بطل مصر مع والهلال بطل السعودية".

أما أحمد كانو قائد منتخب عمان السابق فقال للجزيرة نت عن حفل افتتاح المونديال "شعرت بالفخر من حفل الافتتاح لدرجة أنني نشرت أجزاء منه على سناب شات رغم أنن لا أحب الظهور عبر مواقع التواصل".

خديجة بن قنة: انطلاق المونديال الانتصار الحقيقي لقطر

وأشادت الإعلامية خديجة بن قنة بحفل افتتاح كأس العالم قائلة للجزيرة نت إن "الانتصار الحقيقي لدولة قطر انطلاق المونديال بعد كل اللغط والجدل المفتعل الذي شاهدناه وصاحب رحلة المونديال منذ 2010 وحتى الآن، والذي زادت حدته خلال هذا العام".

وأضافت أن "مونديال قطر هو الأول في كل شيء، الأول في دولة عربية ومسلمة وشرق أوسطية والأول في الشتاء، متمنية استمرار النجاح حتى نهاية البطولة.