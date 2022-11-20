قبل افتتاح مونديال قطر.. شاهد- جولة جوية مبهرة في ملعب البيت

يستقبل ملعب البيت في منطقة الخور حفل افتتاح كأس العالم 2022، والمباراة الأولى التي ستجمع بين منتخب قطر ونظيره منتخب الإكوادور، في يوم تاريخي يشهد انطلاق أول بطولة لكأس العالم في منطقة الشرق الأوسط.

ويعد ملعب البيت من أكثر ملاعب كأس العالم قطر 2022 تميزا، بفضل التصميم المميز الفريد من نوعه والمستوحى من بيت الشعر الذي سكنه أهل البادية.

ويقع الملعب في مدينة الخور (شمالي قطر)، على بُعد 35 كيلومترا شمال العاصمة الدوحة، وتسع مدرجاته 60 ألف متفرج، ويستضيف 9 مباريات في كأس العالم، منها 6 مباريات في دور المجموعات؛ تبدأ بمباراة الافتتاح، كما يستضيف مباراة واحدة في كل دور من أدوار ثمن النهائي وربعه ونصفه.

وتم افتتاح ملعب البيت رسميا بمهرجان فني وكروي ضخم في 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2021 بمباراة افتتاح بطولة كأس العرب 2021 بين منتخبي قطر والبحرين.