مانويل نوير قائد بايرن ميونخ يكشف إصابته بسرطان الجلد

أعلن مانويل نوير حارس مرمى المنتخب الألماني وفريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، اليوم الأربعاء إصابته بسرطان الجلد وخضوعه لثلاث عمليات جراحية.

كذلك أعلن نوير اليوم عن شراكته مع نجمة التنس الألمانية أنجليك كيربر في شركة مستحضرات تجميل.

وقال نوير في بيان أصدره اليوم "نحن لدينا تاريخ شخصي مع الأمراض الجلدية. في حالة أنجليك، كانت تعاني من فرط تصبغ متعلق بالشمس. وفي حالتي، كنت أعاني من سرطان الجلد على وجهي، ولهذا خضعت بالفعل لثلاث عمليات جراحية".

وغاب نوير قائد فريق بايرن ميونخ عن الملاعب مؤخرا بسبب إصابة في الكتف، لكنه قد يعود للمشاركة في المباراة المقررة أمام هيرتا برلين مطلع الأسبوع المقبل ضمن منافسات الدوري الألماني (بوندسليغا)، بحسب ما ذكره جوليان ناجلسمان المدير الفني لبايرن.

وفي حال عدم مشاركته أمام هيرتا برلين، يتوقع على الأقل أن يعود نوير قبل المباراة الأخيرة لبايرن في البوندسليغا قبل انطلاق منافسات كأس العالم 2022 في قطر، وأن يكون ضمن قائمة المنتخب الألماني في المونديال.

ويشار إلى أن المدير الفني للمنتخب الألماني هانزي فليك سيعلن قائمته للمونديال في العاشر من الشهر الجاري.