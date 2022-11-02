شاهد حصاد دوري الأبطال.. ليفربول يخسر معركة الصدارة وفوز متأخر لبرشلونة وأتلتيكو مدريد خارج المسابقات الأوروبية

اختتمت مباريات الدور الأول بدوري أبطال أوروبا لأول 4 مجموعات، واتضحت الصورة بشأن المتأهلين إلى ثمن نهائي دوري الأبطال، والأندية التي انتقلت إلى الدوري الأوروبي.

وكانت منافسات المجموعة الرابعة الأكثر إثارة، إذ احتفظت كل فرقها بآمالها في التأهل حتى اللحظات الأخيرة، ولكن الحظ ابتسم لتوتنهام وآينتراخت فرانكفورت المتأهلين إلى الدور المقبل، فيما حجز سبورتنغ لشبونة تذكرة إلى الدوري الأوروبي، وخرج مارسيليا الفرنسي خالي الوفاض.

وقلب فرانكفورت تأخره إلى فوز 2-1 على مضيفه سبورتنغ لشبونة بثنائية في غضون 10 دقائق ليتأهل إلى ثمن النهائي رفقة توتنهام الإنجليزي الذي عاد بفوز ثمين من ملعب مارسيليا الفرنسي 2-1.

وحسم توتنهام صدارة المجموعة برصيد 11 نقطة بفارق نقطة عن فرانكفورت، فيما حصل سبورتينغ على المركز الثالث برصيد 7 نقاط، الذي يؤهله لخوض المحلق المؤهل إلى ثمن نهائي الدوري الأوروبي، وخرج مرسيليا من المسابقات الأوروبية باحتلاله المركز الأخير برصيد 6 نقاط.

وضمن منافسات المجموعة الثالثة، جدد بايرن ميونخ الألماني فوزه على ضيفه إنتر الايطالي 2-صفر، ليختتم دور المجموعات بالعلامة الكاملة من 6 انتصارات.

ودخل الفريقان إلى المباراة بعد أن ضمنا مسبقا بلوغهما الدور ثمن النهائي أمام برشلونة الإسباني وفيكتوريا بلزن التشيكي، كما كان الفريق البافاري ضامنا للصدارة.

🥅⚽️تشوبو موتينغ يضاعف النتيجة بصاروخية ويتابع تألقه هل سيتألق في كأس العالم؟ 🤔#دوري_أبطال_أوروبا #UCL pic.twitter.com/fG1DDaeLE3 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 1, 2022

إلا أن بايرن أبى إلا أن يصبح الفريق الوحيد في تاريخ البطولة الذي يحقق إنجاز العلامة الكاملة في دور المجموعات 3 مرات بفضل هدفي الفرنسي بنجامان بافارد في الدقيقة 32 والكاميروني إريك-ماكسيم تشوبو موتينغ في الدقيقة 72، ليفوز بالنتيجة ذاتها التي تفوق بها على الفريق الإيطالي في الجولة الأولى بميلانو.

وهذه المرة الـ11 فقط التي يحقق فيها أي فريق 6 انتصارات من 6 مباريات في الدور الأول.

في المجموعة ذاتها، وبعد أن فقد آماله ببلوغ الدور ثمن النهائي للموسم الثاني تواليا واكتفى بالتأهل للملحق المؤهل إلى ثمن نهائي الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، حقق برشلونة فوزا معنويا 4-2 على مضيفه فيكتوريا بلزن.

وخرج برشلونة من الحسابات في الجولة الماضية بعد خسارة مذلة على أرضه أمام بايرن صفر-3.

هل سيكون آخر هدف لبرشلونة في دوري الأبطال هذا الموسم؟ #دوري_أبطال_أوروبا #UCL pic.twitter.com/S5oYi6BKgw — beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 1, 2022

وضمن منافسات المجموعة الأولى، تفوق ليفربول الإنجليزي على ضيفه نابولي الإيطالي 2- صفر، ولكن النتيجة لم تكن كافية لليفربول من أجل الوصول إلى الصدارة.

وسجل النجم المصري محمد صلاح هدف التقدم لليفربول في الدقيقة 86، قبل أن يضيف زميله الأوروغوياني داروين نونيز الهدف الثاني في الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

ورفع ليفربول رصيده إلى 15 نقطة ليحتل المركز الثاني بفارق الأهداف خلف نابولي المتصدر، حيث كان الفريقان قد حسما تأهلهما للدور المقبل في وقت سابق.

وفي مباراة أخرى بالمجموعة نفسها، تأهل أياكس الهولندي لمرحلة خروج المغلوب بالدوري الأوروبي، بعد فوزه على مضيفه رينجرز الأسكتلندي 3-1.

ورفع أياكس رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثالث، بينما تذيل رينجرز ترتيب المجموعة دون رصيد من النقاط بعد خسارته لجميع مبارياته في دور المجموعات.

في المجموعة الثانية، اقتنص بورتو البرتغالي صدارة الترتيب بفضل فوزه على ضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني.

ودخل بورتو، بطل المسابقة لعامي 1987 و2004، الجولة الأخيرة وهو ضامن تأهله على غرار كلوب بروج البلجيكي الذي كان متصدرا بفارق نقطة عن الفريق البرتغالي، لكنه تنازل عن الصدارة لصالح فريق المدرب سيرجيو كونسيساو بعد تعادله مع مضيفه باير ليفركوزن الألماني من دون أهداف.

مهدي طارمي يعمق جراح أتليتيكو مدريد ويتابع تألقه في دوري أبطال أوروبا #دوري_أبطال_أوروبا #UCL pic.twitter.com/4fLN4hPNOu — beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 1, 2022

وبفضل فارق المواجهتين المباشرتين بين الفريقين، انتزع ليفركوزن المركز الثالث من أتلتيكو الذي خسر ذهابًا أمام الفريق الألماني صفر-2 وتعادلا إيابًا 2-2 في الجولة الماضية، وانتقل ليفركوزن بالتالي لمواصلة مشواره القاري في "يوروبا ليغ" حيث يخوض الملحق المؤهل للدور ثمن النهائي.

في المقابل، خرج أتلتيكو ومدربه الأرجنتيني دييغو سيميوني خاليي الوفاض بعدما تلقى وصيف أعوام 1974 و2014 و2016 هزيمته الثالثة في هذه المجموعة.