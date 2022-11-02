شاهد- "الرقصة المونديالية الأخيرة" لنجوم بكأس العالم في قطر.. عنوان أولى حلقات برنامج "المستطيل الأخضر"
بُثت أمس على كافة منصات الرياضة، في مواقع التواصل الاجتماعي، الحلقة الأولى من برنامج "المستطيل الأخضر" الذي أطلقه موقع الجزيرة نت.
"الرقصة المونديالية الأخيرة" عنوان الحلقة الأولى والذي تحدث عن أبرز نجوم كرة القدم الذين سيعتزلون دوليا أو سيلعبون آخر مونديال لهم بسبب عامل السن الذي يعد حاسما للاعبي الساحرة المستديرة مهما سطع نجمهم.
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الكرة تحكم بأحكامها وعامل السن حاسم للاعبين.. الحلقة الأولى من برنامج #المستطيل_الأخضر من إنتاج #الجزيرة_رياضة #رياضة #كرة_قدم #رونالدو #ميسي #هالاند #كوره #العراق #مصر #السعودية #الرياض #الدوحة #قطر #الموصل #اربيل
11 لاعبًا سيكون مونديال قطر آخر مونديال لهم.
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— الجزيرة رياضة (@AJASports) November 1, 2022
وأبرز هؤلاء اللاعبين:
- الأرجنتيني ليونيل ميسي: 35 عاما، يعتبر "مونديال قطر" الخامس له وأعلن أنه سيترك "التانغو" بعده
- البرتغالي كريستيانو رونالدو: 37 عاما، خامس مونديال، لم يكشف مستقبله مع منتخب "برازيل أوروبا"
- البرازيلي نيمار: 31 عاما، ثالث مونديال، لمح إلى احتمال اعتزاله دوليا بعد مونديال قطر
- البولندي روبرت ليفاندوفسكي: 34 عاما، ثاني مونديال له، سيبلغ 38 عاما بمونديال 2026
- الأورغوياني لويس سواريز: 35 عاما، رابع مونديال، سيبلغ 39 عاما بمونديال 2026
- إدينسون كافاني زميل سواريز: 35 عاما، رابع مونديال، سيبلغ 39 عاما بمونديال 2026
- الكرواتي لوكا مودريتش: 37 عاما، خامس مونديال، سيبلغ 41 عاما بمونديال 2026
- الحارس الألماني مانويل نويل: 36 عاما، رابع مونديال، سيبلغ 40 عاما بمونديال 2026
- البرازيلي تياغو سيلفا: 38 عاما، رابع مونديال، سيبلغ 42 عاما بمونديال 2026
- الحارس الفرنسي هوغو لوريس: 35 عاما، رابع مونديال، سيبلغ 39 عاما بمونديال 2026
- الإسباني سيرجيو بوسكيتس: 34 عاما، رابع مونديال، سيبلغ من العمر 38 عاما بمونديال 2026
مونديال قطر ليس الأول الذي يقول فيه نجوم "وداعا" ولن يكون الأخير، ولكنه قد يكون دراميا أكثر لأن أسطورتين هما ميسي ورونالدو سيخلعان قميصي بلديهما.