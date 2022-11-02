شاهد- "الرقصة المونديالية الأخيرة" لنجوم بكأس العالم في قطر.. عنوان أولى حلقات برنامج "المستطيل الأخضر"

بُثت أمس على كافة منصات الرياضة، في مواقع التواصل الاجتماعي، الحلقة الأولى من برنامج "المستطيل الأخضر" الذي أطلقه موقع الجزيرة نت.

"الرقصة المونديالية الأخيرة" عنوان الحلقة الأولى والذي تحدث عن أبرز نجوم كرة القدم الذين سيعتزلون دوليا أو سيلعبون آخر مونديال لهم بسبب عامل السن الذي يعد حاسما للاعبي الساحرة المستديرة مهما سطع نجمهم.

11 لاعبًا سيكون مونديال قطر آخر مونديال لهم.

شاهد حلقة برنامج #المستطيل_الأخضر على يوتويب الآن 👇🏻https://t.co/zgG0pZJnqT — الجزيرة رياضة (@AJASports) November 1, 2022

وأبرز هؤلاء اللاعبين:

الأرجنتيني ليونيل ميسي: 35 عاما، يعتبر "مونديال قطر" الخامس له وأعلن أنه سيترك "التانغو" بعده

35 عاما، يعتبر "مونديال قطر" الخامس له وأعلن أنه سيترك "التانغو" بعده البرتغالي كريستيانو رونالدو: 37 عاما، خامس مونديال، لم يكشف مستقبله مع منتخب "برازيل أوروبا"

37 عاما، خامس مونديال، لم يكشف مستقبله مع منتخب "برازيل أوروبا" البرازيلي نيمار: 31 عاما، ثالث مونديال، لمح إلى احتمال اعتزاله دوليا بعد مونديال قطر

31 عاما، ثالث مونديال، لمح إلى احتمال اعتزاله دوليا بعد مونديال قطر البولندي روبرت ليفاندوفسكي: 34 عاما، ثاني مونديال له، سيبلغ 38 عاما بمونديال 2026

34 عاما، ثاني مونديال له، سيبلغ 38 عاما بمونديال 2026 الأورغوياني لويس سواريز: 35 عاما، رابع مونديال، سيبلغ 39 عاما بمونديال 2026

35 عاما، رابع مونديال، سيبلغ 39 عاما بمونديال 2026 إدينسون كافاني زميل سواريز: 35 عاما، رابع مونديال، سيبلغ 39 عاما بمونديال 2026

35 عاما، رابع مونديال، سيبلغ 39 عاما بمونديال 2026 الكرواتي لوكا مودريتش: 37 عاما، خامس مونديال، سيبلغ 41 عاما بمونديال 2026

37 عاما، خامس مونديال، سيبلغ 41 عاما بمونديال 2026 الحارس الألماني مانويل نويل: 36 عاما، رابع مونديال، سيبلغ 40 عاما بمونديال 2026

36 عاما، رابع مونديال، سيبلغ 40 عاما بمونديال 2026 البرازيلي تياغو سيلفا: 38 عاما، رابع مونديال، سيبلغ 42 عاما بمونديال 2026

38 عاما، رابع مونديال، سيبلغ 42 عاما بمونديال 2026 الحارس الفرنسي هوغو لوريس: 35 عاما، رابع مونديال، سيبلغ 39 عاما بمونديال 2026

35 عاما، رابع مونديال، سيبلغ 39 عاما بمونديال 2026 الإسباني سيرجيو بوسكيتس: 34 عاما، رابع مونديال، سيبلغ من العمر 38 عاما بمونديال 2026

مونديال قطر ليس الأول الذي يقول فيه نجوم "وداعا" ولن يكون الأخير، ولكنه قد يكون دراميا أكثر لأن أسطورتين هما ميسي ورونالدو سيخلعان قميصي بلديهما.