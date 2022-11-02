ريال مدريد يحسم الصدارة بخماسية تبعده عن "الكبار" في ثمن نهائي دوري الأبطال

حسم ريال مدريد صدارة المجموعة السادسة عقب فوزه الكبير بخماسية على ضيفه سلتيك رينجرز الأسكتلندي في ختام مباريات مرحلة المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

ودخل حامل لقب البطولة مباراة اليوم الأربعاء وهو في حاجة إلى تحقيق الانتصار لضمان صدارة المجموعة من دون انتظار نتيجة المباراة الأخرى في المجموعة التي جمعت بين لايبزيغ الألماني وشاختار دونيتسك الأوكراني.

وحقق ريال مدريد المطلوب في مباراة سيطر عليها بشكل كامل، وحقق التقدم مبكرا عبر قائده لوكا مودريتش من ركلة جزاء في الدقيقة السادسة.

وعزز البرازيلي رودريغو تقدم الريال في الدقيقة 21 من ركلة جزاء أيضا، قبل أن يهدر جورانوفيتش ركلة جزاء لسلتيك في الدقيقة 35.

وأضاف ريال مدريد 3 أهداف في الشوط الثاني عبر ماركو أسنسيو في الدقيقة 51، وفينيسويس جونيور في الدقيقة 61 وفيديريكو فالفيردي في الدقيقة 71.

مجهود خرافي من فالفيردي و فينيسيوس يحرز الرابع في مرمى سلتيك#دوري_أبطال_أوروبا #UCL pic.twitter.com/XoRH70CdFj — beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 2, 2022

وأحرز جواو فيليب الهدف الوحيد لسلتيك من ركلة حرة مباشرة سكنت شباك الحارس تيبو كورتوا في الدقيقة 84.

وانتهت المباراة الأخرى في المجموعة بتفوق لايبزيغ برباعية نظيفة على مضيفه شاختار.

وأنهى ريال مدريد الدور الأول لدوري الأبطال في المركز الأول برصيد 13 نقطة، بفارق نقطة عن لايبزيغ، واحتل شاختار المركز الثالث برصيد 6 نقاط لينتقل إلى الدوري الأوروبي، فيما خرج سلتيك من المسابقات الأوروبية باحتلال المركز الأخير برصيد نقطتين.

وباحتلال المركز الأول سيكون ريال مدريد على موعد مع فريق من أصحاب المركز الثاني في المجموعات الأخرى، وهو ما يجنبه مواجهة الفرق الكبرى التي احتلت الصدارة في مجموعاتها.