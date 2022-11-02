رفضوا "حملات التشويه والتشكيك".. الزعماء العرب يدعمون مونديال قطر في ختام قمة الجزائر

أعلن الزعماء العرب دعمهم لدولة قطر في استضافة كأس العالم 2022، رافضين "حملات التشويه والتشكيك المغرضة" التي تتعرض لها قطر قبل أسابيع من انطلاق المونديال.

وجاء في البيان الختامي للقمة العربية التي أنهت أعمالها اليوم الأربعاء في الجزائر: "نعلن مساندتنا لدولة قطر التي تتأهب لاحتضان نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022".

وأضاف "نؤكد ثقتنا التامة في قدرتها على تنظيم طبعة متميزة لهذه التظاهرة العالمية، ورفضنا لحملات التشويه والتشكيك المغرضة التي تطالها".

وتستضيف قطر نهائيات كأس العالم لكرة القدم بين 20 نوفمبر/تشرين الثاني و18 ديسمبر/كانون الأول المقبلين، بمشاركة 32 منتخبا.

وقال أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني -في وقت سابق- إن قطر تعرّضت منذ أن نالت شرف استضافة كأس العالم لحملة غير مسبوقة لم يتعرض لها أي بلد مضيف، وإنها تعاملت مع الأمر في البداية بحسن نية، بل رأت "أن بعض النقد إيجابي ومفيد".

وأضاف في كلمة له بافتتاح دور الانعقاد العادي لمجلس الشورى القطري: "ولكن ما لبث أن تبيّن لنا أن الحملة تتواصل وتتسع وتتضمن افتراءات وازدواجية معايير، حتى بلغت من الضراوة مبلغًا جعل العديد يتساءلون للأسف عن الأسباب والدوافع الحقيقية من وراء هذه الحملة".

وأكد أمير قطر أن كأس العالم -الذي يقام لأول مرة في دولة عربية- "حدث تاريخي ومناسبة إنسانية كبرى".