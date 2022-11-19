بنزيمة يصاب ويثير الذعر في معسكر فرنسا قبل ساعات من بداية كأس العالم

خرج النجم الفرنسي كريم بنزيمة من تدريبات منتخبه الوطني اليوم السبت، متأثرا بإصابة أثارت الذعر لدى الجهاز الفني بقيادة ديديه ديشامب، من احتمال غياب أحد أبرز عناصر الفريق الذي يسعى للدفاع عن لقبه في كأس العالم.

ووفقا لتقارير إعلامية فرنسية، فقد بدأ بنزيمة الجزء الأول من الحصة التدريبية للمنتخب الفرنسي اليوم السبت مع زملائه. وعكس الأيام الماضية حين كان يكمل التدريبات بشكل منفرد، واصل اليوم اللعب مع زملائه، فيما بدا أنه إشارة إيجابية على تعافيه من انزعاجات عضلية أبعدته عن مباريات فريقه ريال مدريد في الأسابيع الماضية، وحرمته من التدرب بشكل طبيعي مع المنتخب الفرنسي منذ بداية معسكره الإعدادي لكأس العالم قبل نحو أسبوع.

وأوضحت التقارير أن اللاعب المتوّج مؤخرا بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، انسحب من التدريبات قبل نهايتها، وظهر متأثرا بإصابة قد تعني غيابه لفترة عن الملاعب.

ونقلت تلك المصادر مخاوف الجهاز الفني وأعضاء المنتخب الفرنسي من احتمال تعرّض بنزيمة لإصابة قد تحرمه من المشاركة فيما قد يكون آخر مونديال في مشواره، بالنظر إلى تقدمه في العمر، وهو الذي يحتفل في ديسمبر/كانون الأول المقبل بعيد ميلاده الـ35.

وقالت صحيفة "ليكيب" (L’ÉQUIPE) الفرنسية إن بنزيمة لن يشارك في المباراة الأولى أمام أستراليا يوم الثلاثاء المقبل، وتحدثت عن احتمال كبير لانسحابه من كأس العالم.

وسجل بنزيمة 37 هدفا في 97 مباراة مع منتخب فرنسا، وكان يتطلع لتحقيق مشاركة مميزة مع منتخب "الديوك" يتوّج بها مسيرته الدولية، ويثأر من خلالها لاستبعاده سنوات وحرمانه من المشاركة في تتويج الفرنسيين بمونديال روسيا، بسبب أزمته القضائية مع ماتيو فالبوينا.

وفي حال انسحاب أي لاعب من تشكيلة المدرب ديدييه ديشامب، يمكن استبداله حتى الاثنين قبيل المباراة الأولى.

وتستهل فرنسا حملة الدفاع عن لقبها مع الكثير من الغيابات بسبب الإصابات التي حرمت الفريق إلى غاية الآن من خدمات: بول بوغبا، ونغولو كانتي، وبريسنيل كيمبيبي، وكريستوفر نكونكو.

ولم يلعب بنزيمة سوى نصف ساعة (أمام سلتيك غلاسكو الأسكتلندي في 2 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي) منذ خوضه الدقائق التسعين للمرة الأخيرة في 19 أكتوبر/تشرين الأوّل في الدوري الإسباني.

وتحدّث ريال مدريد عن "إجهاد عضلي في عضلات الفخذ في الساق اليسرى" لبنزيمة، وأكدت تقارير فرنسية أن إصابة اليوم لا علاقة لها بالإصابة السابقة لهداف الدوري الإسباني في الموسم الماضي.