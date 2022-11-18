بعد استبعاد ساديو ماني.. هل يمكن للسنغال استبدال لاعب آخر به في مونديال قطر؟

تعرّض منتخب السنغال لصدمة قوية، تمثلت في تأكيد النجم الأول لـ"أسود التيرانغا" ساديو ماني، غيابه عن الفريق في نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022 التي تقام في دولة قطر.

وأصيب ماني في الساق اليمنى خلال مباراة فريقه بايرن ميونخ أمام فيردر بريمن، يوم 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، في الجولة الـ14 من الدوري الألماني، خرج على إثرها الدولي السنغالي من الملعب في الدقيقة 20.

إصابة ساديو ماني تؤرق جماهير السنغال 🇸🇳 قبل 13 يوماً على أول لقاء لمنتخب السنغال ضد هولندا في كأس العالم FIFA قطر 2022™#كأس_العالم_قطر_2022 #الدوري_الألماني #ماني #بايرن_ميونيخ pic.twitter.com/RxUPv8Q311 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 8, 2022

وانفردت صحيفة "ليكيب" (L’Équipe) الفرنسية في ذلك الوقت، بخبر غياب ماني عن نهائيات كأس العالم في قطر، بسبب هذه الإصابة.

وعلى الرغم من ذلك، قرر أليو سيسيه، مدرب السنغال، استدعاء ماني في القائمة النهائية لبطل أفريقيا، المكونة من 26 لاعبا، أملا في شفائه، وإمكانية لحاق اللاعب بالمنتخب بدءا من المباراة الثانية على الأقل.

هل يمكن للسنغال تعويض ماني؟

قطع الاتحاد السنغالي لكرة القدم الشك باليقين مساء أمس الخميس، وأكد غياب ماني رسميا عن كأس العالم.

La @Fsfofficielle souhaite un prompt rétablissement à son joueur Sadio Mané, forfait pour la Coupe du monde 2022. pic.twitter.com/1Df9WrKrmt — FSF (@Fsfofficielle) November 17, 2022

وبعد هذه الأخبار الصادمة لعشاق "أسود التيرانغا"، أُثير العديد من التساؤلات حول قدرة منتخب السنغال على تعويض ماني بلاعب آخر.

وبالاستناد إلى لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الخاصة بهذا الأمر، فإنه بمقدور أي منتخب استبدال لاعب في القائمة النهائية بلاعب آخر، قبل 24 ساعة من موعد المباراة الأولى لهذا الفريق.

ويقص منتخب السنغال شريط مبارياته في مونديال قطر، يوم الاثنين 21 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، بمواجهة هولندا على ملعب الثمامة، ما يعني أن بإمكان سيسيه استدعاء لاعب آخر لتعويض ماني، في موعد أقصاه يوم الأحد (الافتتاح).

ولكن قبل ذلك يتعين على إدارة المنتخب السنغالي تقديم التقارير الطبية التي تؤكد بشكل قاطع إصابة أو مرض ماني، الذي يمنعه من المشاركة في البطولة، حسب اللوائح التي أعلن عنها الفيفا.