فيفا: حظر بيع المشروبات الكحولية للمشجعين بمحيط ملاعب كأس العالم في قطر

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الجمعة حظر بيع المشروبات الكحولية للمشجعين في محيط الملاعب الثمانية لمونديال قطر 2022 الذي ينطلق بعد غد الأحد، بعد "مناقشات" مع الدولة المضيفة.

ولم يشر فيفا إلى السبب وراء هذا القرار المفاجئ، لافتا في بيانه إلى أن بيع المشروبات الكحولية سيكون محصورا فقط بمناطق المشجعين مع "إزالة مراكز بيع الجعة من محيط ملاعب كأس العالم 2022 في قطر".

وأضاف بيان الاتحاد الدولي باللغة العربية عبر موقعه الرسمي أنه "إثر مناقشات جرت بين السلطات في الدولة المستضيفة وفيفا، تم اتخاذ قرار بتركز بيع المشروبات الكحولية داخل مهرجان المشجعين وغيرها من الفضاءات المخصصة للجماهير والمَرافق التي تملك الترخيص بذلك".

Statement on beer sales at #WorldCup stadiums 🏟️ on behalf of FIFA and Host Country 🇶🇦: pic.twitter.com/o4IEhboXks

— FIFA Media (@fifamedia) November 18, 2022