فيفا: الحكم الإيطالي أورساتو يدير المباراة الافتتاحية لكأس العالم في قطر

اختير الحكم الإيطالي دانييلي أورساتو لقيادة المباراة الافتتاحية لكأس العالم لكرة القدم 2022 بين قطر المضيفة والإكوادور بعد غد الأحد على ملعب البيت في مدينة الخور، وفق ما أعلن الاتحاد الدولي (فيفا).

وقال فيفا في بيان اليوم الجمعة "بعمر الـ46، هو أحد أكثر الحكام خبرة في أوروبا، وبدأ بالإشراف على المباريات منذ عام 2010. كان حكم فيديو مساعد في كأس العالم 2018".

وتستهل قطر مشاركتها في كأس العالم بحكم استضافتها النهائيات المقامة للمرة الأولى في الشرق الأوسط، في حين تخوض الإكوادور النهائيات للمرة الرابعة.

ووقع المنتخبان في المجموعة الأولى التي تضم هولندا الوصيفة 3 مرات والسنغال بطلة أفريقيا التي تلقت صفعة موجعة بإصابة نجمها ساديو ماني ثاني أفضل لاعب في العالم وأفضل لاعب أفريقي.