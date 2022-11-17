كأس العالم

جدول مباريات
كرة قدم

"مؤثر جدا".. صحفي بريطاني يشارك فيديو لصوت الأذان خلال تدريبات منتخب إنجلترا ويحظى بتفاعل ضخم

England Training Session - FIFA World Cup Qatar 2022
جانب من التدريب الأول لمنتخب إنجلترا في قطر (غيتي)
17/11/2022

نشر الكاتب الرياضي البريطاني هنري وينتر على حسابه الشخصي بموقع تويتر، مقطعًا مصورًا من تدريبات المنتخب الإنجليزي بملعب الوكرة في قطر -أمس الأربعاء- مع صوت الأذان -لصلاة المغرب كما يتّضح من لون السماء وقت الغروب- الذي عمّ أرجاء المكان بشكل واضح.

وكتب وينتر -الكاتب في صحيفة "تايمز" البريطانية- على الفيديو: "تدريب المنتخب الإنجليزي في الدوحة وسط صوت أذان الصلاة".

وخاض المنتخب الإنجليزي أولى تدريباته الاستعدادية لكأس العالم -أمس- بعد وصوله إلى قطر مساء الثلاثاء الماضي.

وحظي الفيديو الذي شاركه وينتر بتفاعل واسع من المدوّنين على موقع تويتر، وشاهده نحو 350 ألف شخص خلال يوم واحد، حيث أشاد به عدد كبير من المغرّدين المسلمين، متحدّثين عن تأثير صوت الأذان على الأسماع، فيما تساءل آخرون عن غرض الكاتب لنشر مثل هذا المقطع.

وكتب أحد المغردين معلّقًا على الفيديو: "هذا الهدف من أن كأس العالم يُلعب كل مرة في مكان مختلف كل 4 أعوام، لترى ثقافات مختلفة وعادات وتقاليد شعوب مختلفة".

وكتب المدوّن "أبو بكر" :"لا شيء أجمل من أن تكون في الخارج وتسمع صوت الأذان".

مقابل ذلك، تساءل أحد المتابعين عن هدف وينتر من نشر ذلك، وقال له: "لماذا ذكرت ذلك يا هنري؟ ما الغرض؟ أنا لست مسلمًا ولا يهمني شخصيًا، لكن تغريدتك علِقت في ذهني.. لماذا شعرت بالحاجة إلى ذكر ذلك؟"، ليردّ عليه وينتر "لأن أخي إمام، والصوت مؤثر جدًا".

 

المصدر : وكالة سند