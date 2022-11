"مؤثر جدا".. صحفي بريطاني يشارك فيديو لصوت الأذان خلال تدريبات منتخب إنجلترا ويحظى بتفاعل ضخم

نشر الكاتب الرياضي البريطاني هنري وينتر على حسابه الشخصي بموقع تويتر، مقطعًا مصورًا من تدريبات المنتخب الإنجليزي بملعب الوكرة في قطر -أمس الأربعاء- مع صوت الأذان -لصلاة المغرب كما يتّضح من لون السماء وقت الغروب- الذي عمّ أرجاء المكان بشكل واضح.

وكتب وينتر -الكاتب في صحيفة "تايمز" البريطانية- على الفيديو: "تدريب المنتخب الإنجليزي في الدوحة وسط صوت أذان الصلاة".

#ENG training in Doha amidst call to prayer. pic.twitter.com/2J3t5swT5q — Henry Winter (@henrywinter) November 16, 2022

وخاض المنتخب الإنجليزي أولى تدريباته الاستعدادية لكأس العالم -أمس- بعد وصوله إلى قطر مساء الثلاثاء الماضي.

وحظي الفيديو الذي شاركه وينتر بتفاعل واسع من المدوّنين على موقع تويتر، وشاهده نحو 350 ألف شخص خلال يوم واحد، حيث أشاد به عدد كبير من المغرّدين المسلمين، متحدّثين عن تأثير صوت الأذان على الأسماع، فيما تساءل آخرون عن غرض الكاتب لنشر مثل هذا المقطع.

A glimpse of our first session on the pitch in Al Wakrah. 🦁 pic.twitter.com/NkXmCuOD0p — England (@England) November 16, 2022

وكتب أحد المغردين معلّقًا على الفيديو: "هذا الهدف من أن كأس العالم يُلعب كل مرة في مكان مختلف كل 4 أعوام، لترى ثقافات مختلفة وعادات وتقاليد شعوب مختلفة".

وكتب المدوّن "أبو بكر" :"لا شيء أجمل من أن تكون في الخارج وتسمع صوت الأذان".

دا الهدف من إن كاس العالم كل مرة بيتلعب في مكان مختلف كل 4 سنين .. بتشوف ثقافات مختلفة و عادات و تقاليد شعوب مختلفة https://t.co/uG3DXSxWIY — Omar 🇦🇷 (@iMooora74) November 17, 2022

مقابل ذلك، تساءل أحد المتابعين عن هدف وينتر من نشر ذلك، وقال له: "لماذا ذكرت ذلك يا هنري؟ ما الغرض؟ أنا لست مسلمًا ولا يهمني شخصيًا، لكن تغريدتك علِقت في ذهني.. لماذا شعرت بالحاجة إلى ذكر ذلك؟"، ليردّ عليه وينتر "لأن أخي إمام، والصوت مؤثر جدًا".

because my brother is an Imam and the sound is very poignant, Melody. — Henry Winter (@henrywinter) November 16, 2022

Why have you mentioned that Henry? What's the purpose?

I'm not Muslim and it doesn't matter to me personally but your tweet stuck out to me as to why you felt the need to mention that? — Melodymaker65 (@MelodyMaker65) November 16, 2022

Nothing like being abroad and hearing the adhaan out loud https://t.co/812O2qvHLR — أبو بكر 🇬🇲🇸🇳 (@on1ycharmz) November 17, 2022

Wow this is beautiful subhanallah https://t.co/6fBtJo66ZA — zain (@zain_iiii) November 17, 2022

This is so beautiful, must’ve been one of their most peaceful training sessions ever https://t.co/Sh3cm2RwqY — SELL AKANJI (@InformST) November 17, 2022