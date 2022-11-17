يتوقع حضور 5 آلاف مشجع لمنتخب بلاده.. السفير السويسري بالدوحة: نطالب الجمهور بالاستمتاع بالمونديال واحترام ثقافة قطر

الدوحة- دعا السفير السويسري بالدوحة إدغار دويريغ، جمهور بلاده في قطر إلى الاستمتاع بأجواء مونديال قطر 2022 لكرة القدم والحرص على احترام قوانين وثقافة الدولة المضيفة من خلال اتباع القوانين وعدم التحيز ضد ثقافة معينة، مؤكدا على أن الجانب الرئيسي في البطولة هو الاستمتاع بالأجواء والتقارب مع الآخرين.

وأضاف -في مؤتمر صحفي اليوم الخميس خلال الإعلان عن افتتاح النادي السويسري في ميناء الدوحة القديم رسميا أمام الجمهور- أن العلاقات بين البلدين في تطور مستمر وأن سويسرا تحظى بسمعة ممتازة في المجتمع القطري.

وأضاف أن تاريخ العلاقات بين قطر وسويسرا يرجع إلى عام 1973 وأنه سيتم الاحتفال بمرور 50 عاما على العلاقات العام المقبل، موضحا أنه تم افتتاح السفارة السويسرية بالدوحة في أبريل/نيسان عام 2013، كما تم إنشاء مجلس الأعمال السويسري في قطر عام 2015.

ولفت إلى أنه على الصعيد السياسي والاقتصادي والدبلوماسي في قطر، تحظى سويسرا بمصداقية وينظر إليها على أنها دولة ذات قدرة وكفاءة في حوارات السلام والوساطة التي تحترم وتعزز حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.

وأوضح أن التركيز الرئيسي في المجالات الأخرى لسويسرا في قطر يشمل النفاذ للأسواق فيما يتعلق بالأمور الاقتصادية والمالية، وقضايا العمال المهاجرين، والتنمية المستدامة والتقنيات الجديدة، مؤكدا على وجود تعاون بين الوكالة السويسرية للتعاون الإنمائي ووزارة العمل القطرية.

طفرة عمرانية هائلة في قطر

وفي تصريح خاص للجزيرة نت أشاد السفير السويسري بالطفرة العمرانية الهائلة التي شهدتها قطر خلال الأعوام القليلة الماضية، موضحا أنه موجود في الدوحة منذ 4 أعوام ولمس خلالها تطورات هائلة على صعيد البنية التحتية بشكل خاص، موضحا أن دولة قطر بذلت جهدا كبيرا في السنوات الأخيرة استعدادا لمونديال كأس العالم 2022 الذي ينطلق الأحد المقبل.

وأضاف أن قطر شيّدت ملاعب كرة قدم عملاقة وفريدة من حيث التصميم، ولم يقتصر الأمر على الملاعب فقط بل امتد ليشمل الكثير من قطاعات الدولة، لافتا إلى أن قطر شهدت قفزة مذهلة في التشييد والبناء وأن ما يبعث على السعادة هو أن سويسرا كانت مشاركة في هذه الطفرة سواء في مجال البنية التحتية أو تجهيزات الفنادق ومنتجات سويسرية عديدة ومهندسين سويسريين.

ولفت إلى أن عدد السويسريين فى قطر لا يتجاوز 260 مواطنا يعملون فى مجالات الضيافة والتعليم والهندسة، موضحا في الوقت نفسه أنه من المتوقع أن يصل عدد مشجعي المنتخب السويسري في قطر إلى 5 آلاف مشجع.

خطوات ملموسة في مجال حقوق الإنسان

وفيما يتعلق بالهجمات على دولة قطر بشأن حقوق الإنسان، أوضح السفير السويسري بالدوحة أن سياسة دولته الخارجية تضع مسألة حقوق الإنسان ضمن أولوياتها، لافتا إلى أن دولة قطر اتخذت بالفعل خطوات ملموسة جيدة في هذا الإطار مثل منع العمل في الطقس الحار وتعديل قانون الكفالة وتعديل الحد الأدنى للأجور، معربا عن ثقته في استمرار قطر في هذا الصدد بكل إصرار.

زيارات ولقاءات عالية المستوى

وخلال المؤتمر الصحفي سرد السفير السويسري العديد من التفاصيل المتعلقة بالعلاقات بين الجانبين، موضحا أنه على صعيد الزيارات الأخيرة والعلاقات عالية المستوى بين الطرفين، فقد تم في سبتمبر/أيلول الماضي عقد لجنة مشتركة حول الاقتصاد والتمويل بين كل من وزير المالية السويسري "يولي مورر" ونظيره القطري علي الكواري في ديوبندورف بسويسرا، كما تم عقد لقاء بين وزير العمل القطري علي بن صميخ المري ووزير الدولة السويسري ليفيا ليو في بيرن.

وتابع أنه في مارس/آذار الماضي قام وزير المالية السويسري بصحبة وفد من قطاعي الطاقة والتمويل في سويسرا بزيارة للدوحة، حيث التقى مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ووزير المالية علي بن أحمد الكواري ووزير الطاقة سعد شريدة الكعبي، وفي أكتوبر/تشرين الأول 2021 تم عقد مشاورات سياسية في الدوحة بين السفيرة مايا تيسافي مديرة إدارة الشرق الأوسط بوزارة الخارجية السويسرية وسالم عبد الله الجابر مدير إدارة الشؤون الأوروبية بوزارة الخارجية القطرية.

وأوضح أن العلاقات شهدت توقيع العديد من الاتفاقيات في مجالات مختلفة منها مذكرة تفاهم بشأن إنشاء مفوضية مالية واقتصادية في مارس/آذار الماضي، ومذكرة تفاهم في مجال العمل بين الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون ووزارة العمل القطرية، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون القضائي، ومذكرة تفاهم للمشاورات السياسية واتفاقية التجارة الحرة، واتفاقية منع الازدواج الضريبي، واتفاقية حماية الاستثمار واتفاقية النقل الجوي.

قيمة التبادل التجاري

ولفت السفير السويسري بالدوحة إلى أن قيمة التبادل التجاري بين البلدين بلغت أقصى معدل لها وهو 708 ملايين فرنك سويسري عام 2021، ولكنه انخفض إلى 670 مليون فرنك بسبب جائحة كوفيد-19 ، موضحا أن قطر هي أكبر خامس شريك تجاري لسويسرا في الشرق الأوسط ، بعد أن كانت الثالث في عام 2020، كما أن سويسرا تحتل المرتبة التاسعة كأكبر شريك تجاري لقطر على مستوى العالم، كما تعتبر وجهة سياحية طبية شهيرة للمواطنين القطريين.

وأضاف أن أشهر المنتجات التي يتم تصديرها من سويسرا إلى دولة قطر هي الأحجار الكريمة والمعادن والمجوهرات والساعات، وأن سويسرا تحتل المرتبة التاسعة في قائمة أكبر الدول المصدرة إلى قطر.

وأوضح أنه في ما يتعلق بالشركات السويسرية الموجودة في قطر فهي تتمثل في حوالي 30 شركة متنوعة مثل البنوك والعلامات التجارية الفاخرة للساعات والمجوهرات، كما توجد استثمارات في القطاع الطبي وقطاع الأدوية.

وتابع أنه بالنسبة لاستثمارات قطر في سويسرا من خلال جهاز قطر للاستثمار فهي تتمثل باستحواذات في قطاعات محددة مثل 5.2% في "كريدي سويس"، وهو مصرف سويسري يقدم العديد من الخدمات المالية وتم تأسيسه سنة 1856، بالإضافة إلى استحواذ بنسبة 9% في مجموعة جلينكور؛ أحد أكبر شركات الموارد الطبيعية المتنوعة على مستوى العالم، بالإضافة إلى عدد من الفنادق.

نماذج فنية دائمة

وفيما يتعلق بالتعاون الثقافي، قال السفير السويسري بالدوحة إن هناك حضور لفنانين سويسريين من خلال أعمالهم الدائمة في دولة قطر، أو المؤقتة خلال بطولة كأس العالم، ومنها العمل الفني "جبال الدوحة الخمسة" للفنان السويسري أوغو روندينون بالقرب من ملعب 974 بمنطقة "رأس أبو عبود".

وتابع أن المساهمات الفنية السويسرية تشمل أيضا الدب الشهير في مطار حمد الدولي، فهو من تصميم الفنان السويسري أورس فيشر، بالإضافة إلى تصميم متحف لوسيل الشرقي الكبير من قبل الفنان هيرتسوغ ودي مورو، وتصميم أعمال فنية للسويسري بيبلوتي ريست في متحف قطر الوطني وغيرها من المساهمات الثقافية السويسرية في المجتمع القطري.