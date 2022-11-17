"إنجاز قطري وفخر خليجي".. نائب رئيس الإمارات يبارك لأمير قطر وشعبها استضافة المونديال ويطالب بدعم كأس العالم

وجّه نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم التهنئة لأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وشعبها؛ بمناسبة انطلاق مباريات كأس العالم لكرة القدم قطر 2022 -الأحد القادم- مطالبًا بدعم المونديال، في أول دولة عربية وشرق أوسطية تحظى بهذا الشرف الكبير.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تغريدة عبر حسابه الشخصي على تويتر إن "استضافة قطر لكأس العالم إنجاز قطري وفخر خليجي ومحطة تاريخية لكل العرب".

وأضاف "نبارك لأمير قطر ولشعب قطر الشقيق هذا المنجز العالمي" مطالبًا "جميع دول وشعوب المنطقة بدعم هذه الفعالية العالمية الكبرى".

استضافة قطر لكأس العالم إنجاز قطري..وفخر خليجي.. ومحطة تاريخية لكل العرب .. نبارك لأمير قطر ولشعب قطر الشقيق هذا المنجز العالمي .. جميع دول وشعوب المنطقة معنية بدعم نجاح هذه الفعالية العالمية الكبرى في منطقتنا .. وتمنياتنا بنجاحات خليجية وعربية مستمرة باذن الله . — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) November 17, 2022

وحقّقت التغريدة آلاف التفاعلات وإعادة التغريد مع الإشادة بمونديال قطر، الذي يقام في الفترة من 20 من الشهر الجاري وحتى 18 ديسمبر/كانون الأول المقبل، على 8 ملاعب صُمّمت وفق أحدث المعايير العالمية.