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"إنجاز قطري وفخر خليجي".. نائب رئيس الإمارات يبارك لأمير قطر وشعبها استضافة المونديال ويطالب بدعم كأس العالم

أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في زيارة لمركز العمليات الخاص بالمونديال (وكالة الأنباء القطرية)
أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في زيارة لمركز العمليات الخاص بالمونديال (قنا)
17/11/2022

وجّه نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم التهنئة لأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وشعبها؛ بمناسبة انطلاق مباريات كأس العالم لكرة القدم قطر 2022 -الأحد القادم- مطالبًا بدعم المونديال، في أول دولة عربية وشرق أوسطية تحظى بهذا الشرف الكبير.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تغريدة عبر حسابه الشخصي على تويتر إن "استضافة قطر لكأس العالم إنجاز قطري وفخر خليجي ومحطة تاريخية لكل العرب".

وأضاف "نبارك لأمير قطر ولشعب قطر الشقيق هذا المنجز العالمي" مطالبًا "جميع دول وشعوب المنطقة بدعم هذه الفعالية العالمية الكبرى".

وحقّقت التغريدة آلاف التفاعلات وإعادة التغريد مع الإشادة بمونديال قطر، الذي يقام في الفترة من 20 من الشهر الجاري وحتى 18 ديسمبر/كانون الأول المقبل، على 8 ملاعب صُمّمت وفق أحدث المعايير العالمية.

 

 

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي