شاهد- قبل أيام من انطلاق كأس العالم في قطر.. ماكرون يدعو لعدم تسييس الرياضة

اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، أنه "يجب عدم تسييس الرياضة" قبل أيام من استضافة قطر لبطولة كأس العالم لكرة القدم.

وردا على سؤال يتعلق بدعوات إلى مقاطعة كأس العالم، قال ماكرون الذي يدافع منتخب بلاده عن اللقب العالمي الذي حققه في روسيا عام 2018 "أعتقد أنه يجب عدم تسييس الرياضة" وذلك خلال حديثه مع الصحافيين عند وصوله إلى بانكوك للمشاركة في قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي (أبيك).

وتابع "سواء أكانت القضية متعلقة بالمناخ أم حقوق الإنسان، فإن التساؤلات تطرح في الوقت الذي يسند فيه التنظيم إلى دولة ما".

وواصل الرئيس الفرنسي "أنا فعليا أتحدث إلى القطريين الذين تربطنا بهم علاقات صراحة وصداقة بناءة".

ورأى ماكرون -الذي سبق أن أعلن أنه سيذهب إلى قطر إذا وصلت فرنسا للدور نصف النهائي- أن "تسييس الرياضة فكرة سيئة للغاية" مذكرًا بأن بلاده ستستضيف الألعاب الأولمبية عام 2024.

ووصل الرئيس الفرنسي إلى بانكوك، في وقت متأخر أمس، متطلعا إلى إعادة إطلاق الطموحات الإستراتيجية لبلاده بمنطقة آسيا والمحيط الهادي بعد إلغاء أستراليا عقد غواصات كبيرا عام 2021.