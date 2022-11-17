شاهد.. رونالدو: كأس العالم في قطر ستكون الأفضل في التاريخ

قال النجم كريستيانو رونالدو قائد منتخب البرتغال إن كأس العالم في قطر -التي تنطلق الأحد المقبل- ستكون الأفضل في تاريخ المسابقة.

وتابع -في مقابلة نشرها على حسابه الرسمي في إنستغرام- أن "كأس العالم هي أصعب مسابقة كروية، أهم شيء بالنسبة لي هو اللعب فيها والمنافسة على لقبها، مؤكدا أنها ستكون -برأيه- أفضل نسخة مونديال في التاريخ".

وأضاف اللاعب الذي يشارك في بطولته الخامسة بعد نسخ 2006 و2010 و2014 و2018 أنه يحلم "بنهائي بين البرازيل والبرتغال ومازحت كاسيميرو (زميله في مانشستر يونايتد) أن النهائي سيكون بين هذين المنتخبين وهذا حلم رائع بالنسبة لي".

وأوضح أن "لعب مسابقة ككأس العالم في منتصف الموسم أمر مثير ومختلف وممتع وتحد من نوع آخر وأنا مستعد وجاهز لخامس مونديال لي وسعيد بهذا".

وأكد رونالدو أن "الأجواء بالنسبة ليست مشكلة لأن اللاعبين جاهزون ونحن كلاعبين محترفين نستطيع التأقلم مع كافة الأجواء ولعب كرة القدم في جميع الأجواء، وبرأيي أمر جيد اللعب في طقس دافئ".

وعن احتمال أن يحطم رقم أسطورة البرتغال أوزيبيو الذي سجل 9 أهداف في نسخة 1966، يؤكد رونالدو أنه "تحد رائع، أحترم كثير أوزيبيو الذي لديه مكانه خاصة في قلوب جميع البرتغاليين وهو إنسان رائع وغير عادي، وإذا كان لدي الفرصة والإمكانية لتحطيم رقمه سيكون أوزيبيو سعيدا في مكانه".

وسجل رونالدو 7 أهداف في 4 نسخ كأس العالم شارك بها سابقا.