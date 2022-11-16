"كم ستدفع لي وسأجيبك؟".. مدرب إيران يرد بطريقة خاصة على سؤال حول حقوق المرأة في إيران

ردّ مدرب منتخب إيران كارلوس كيروش بطريقته الخاصة على سؤال حول حقوق المرأة في إيران، وأشار إلى أن اللاعبين أحرار في التعبير عن مواقفهم بشأن الحركة الاحتجاجية التي تشهدها بلادهم منذ أسابيع.

خلال مؤتمر صحفي للمدرب البرتغالي -الذي يستعدّ لخوض كأس العالم 2022 مع إيران- وجّه صحفي سؤالًا إن كان كيروش "يشعر بالراحة وهو يدرّب منتخبًا يمثّل بلدًا يقمع المرأة"، ليردّ المدرّب السابق لمنتخب مصر، قائلًا "ما القناة التي تعمل بها؟ كم ستدفع لي للإجابة عن هذا السؤال؟ أنتم شركة خاصة، كم ستدفعون لي؟ تحدّث إلى رئيسك في العمل، وفي نهاية الكأس يمكنني أن أقدّم لك إجابة إذا قدّمت لي عرضًا جيدًا".

وقبل أن ينهي المؤتمر الصحفي، عاد كيروش ليوجّه الحديث للصحفي، وقال "أعتقد يجب عليك التوقّف والتفكير في الذي حدث مع المهاجرين في إنجلترا".

من جانب آخر، أشار كيروش إلى أن لاعبيه أحرار في التضامن مع الاحتجاجات التي تجتاح بلادهم أثناء مشاركتهم في كأس العالم، لكن يتعيّن عليهم القيام بذلك في إطار قواعد البطولة.

وقال "اللاعبون أحرار في الاحتجاج كما لو كانوا من أي دولة أخرى، طالما أن ذلك يتوافق مع لوائح كأس العالم ومع روح الرياضة. لكن يمكنك -أيضًا- التعبير عن نفسك على أرض الملعب في رياضة كرة القدم، ولا يوجد لدى اللاعبين سوى أمر واحد في أذهانهم؛ وهو القتال من أجل التأهّل للدور الثاني".

Iran head coach Carlos Queiroz says his players have the right to protest amid the death of Mahsa Amini, who died while in the custody of the morality police for wearing her hijab too loosely. pic.twitter.com/7MkqUtkWQ6 — Sky Sports News (@SkySportsNews) November 15, 2022

وأثارت وفاة الشابة مهسا أميني موجة مظاهرات في مدن إيرانية عدة، وتقول أسرة أميني إنها تعرّضت لضرب أفضى إلى موتها في مركز للشرطة، في حين تنفي الشرطة الإيرانية تلك المزاعم، وتقول إنها ماتت إثر إصابتها بنوبة قلبية.

وأوضح كيروش أن لاعبي المنتخب الإيراني حدّدوا لأنفسهم هدفًا يتمثّل في الوصول إلى الدور الثاني لكأس العالم، على الرغم من مشاركتهم في المجموعة الثانية الصعبة مع إنجلترا وويلز والولايات المتحدة.

وأخفقت إيران في بلوغ الدور الثاني خلال خمس نهائيات سابقة شاركت فيها في كأس العالم.

وأضاف كيروش "إنهم لا يريدون أن يكونوا جزءًا من التاريخ فقط، ولكن أن يصنعوا التاريخ كذلك، إذا أضفينا البهجة والسرور على الناس، فقد قمنا بعملنا كوننا لاعبين، وهذا هو أهم شيء بالنسبة لي وأنا مدرّب للمنتخب الوطني".

وقال المدرّب البرتغالي -الذي تولّى تدريب منتخبات في آخر أربع نسخ لكأس العالم- إنه يشعر بإمكانية هزيمة منتخب إنجلترا البعيد عن مستواه، لكنه أكّد ضرورة احترام المنافس أيضًا.

وتبدأ إيران مشاركتها أمام إنجلترا على ملعب خليفة الدولي، يوم الاثنين المقبل.