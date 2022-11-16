شاهد.. كامافينغا يتسبب بإصابة زميله بالمنتخب الفرنسي نكونكو واستبعاده من مونديال قطر

تسبّب لاعب وسط ريال مدريد إدواردو كامافينغا بإصابة جسيمة جديدة في صفوف المنتخب الفرنسي لكرة القدم، عندما تدخّل بشكل قوي جدًا على زميله بالمنتخب كريستوفر نكونكو، خلال تقسيمة مصغّرة بتدريبات "الديوك" -أمس الثلاثاء- ليقرّر المدرب استبعاد نكونكو من القائمة المشاركة بكأس العالم 2022 في قطر.

وأعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم -في بيان- نشره على موقعه الإلكتروني -أمس الثلاثاء- عن غياب نكونكو بشكل رسمي عن كأس العالم، وذلك بعدما غادر التدريبات قبل نهايتها مصابًا في ركبته اليسرى.

Blessé à l’entraînement, Christopher Nkunku doit renoncer à participer à la Coupe du Monde. L’ensemble du groupe partage la tristesse de Christopher et lui souhaite un prompt rétablissement 💙 @c_nk97 #FiersdetreBleus pic.twitter.com/wHt8zXTGpO — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) November 15, 2022

وانتشر مقطع فيديو على المنصات، يظهر لحظة تعرّض نكونكو للإصابة بعد تدخّل لاعب وسط ريال مدريد إدواردو كامافينغا على مهاجم لايبزيغ، الذي خرج على إثرها فورًا من الملعب، ولم يستطع إكمال التدريبات.

🇫🇷 Nkunku contraint de quitter l'entrainement des Bleus en boitant. pic.twitter.com/yJrL7yHP65 — RMC Sport (@RMCsport) November 15, 2022

وأكّد الاتحاد الفرنسي أن فحوصات الأشعة التي أُجريت للاعب أمس كشفت عن التواء في القدم، مشيرًا إلى أن مدرب المنتخب ديدييه ديشامب أخرج نكونكو من قائمة الفريق، وتم إرسال ملف طبي إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لاستبدال اللاعب.

Didier Deschamps a décidé de convoquer Randal Kolo Muani pour remplacer Christopher Nkunku ! #FiersdetreBleus pic.twitter.com/U16wGla7yF — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) November 16, 2022

وقرّر ديشامب استدعاء لاعب أينتراخت فرانكفورت، راندال كولو مواني، بدلًا من المصاب نكونكو.

بدوره، نشر الحساب الرسمي للمنتخب الفرنسي على موقع تويتر صورة للاعب، وكتب عليها: "يجب على كريستوفر نكونكو، الذي أصيب في التدريبات، التخلّي عن المشاركة في كأس العالم. المجموعة بأكملها تشارك اللاعب حزنه وتتمنى له الشفاء العاجل".

On aime ces oppositions sur petit terrain… et célébrer, comme il se doit, la victoire avec le public ! 🔥 #FiersdetreBleus pic.twitter.com/je9eb1W14C — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) November 16, 2022

ووصف نادي لايبزيغ الألماني، نبأ إصابة لاعبه قبل 4 أيام فقط من انطلاق مونديال قطر بـ"المحطمة تمامًا"، متمنيًا له الشفاء والعودة قريبًا إلى الملاعب.

وعبّر محللون وناشطون رياضيون عبر موقع تويتر عن حزنهم لسماع هذا الخبر، حيث كتب المحلل الرياضي محمد عواد: "إصابة نكونكو وتأكّد غيابه عن المونديال خبر حزين للغاية للاعب المتألق جدًا في الفترة الأخيرة. كانت فرصة كبيرة ليبرهن على قدراته للعالم. فرنسا تواصل نزف الأسماء في جميع الخطوط".

Absolutely gutting news this evening 💔 Get well soon and come back stronger, Christo 🙏 https://t.co/UvJLH0y7LK — RB Leipzig English (@RBLeipzig_EN) November 15, 2022

وقال الصحفي الرياضي إسلام مجدي: "خبر الإصابة حزين جدًا، والإصابة التي تكون قبل كأس العالم بأيام مُحبطة، سواء للاعب شارك في البطولة كثيرًا، أو أول بطولة له، هذا غير أن غيابه خسارة لفرنسا أيضًا، وكانت ستكون فرصة جيدة لنكونكو ليظهر أكثر".

من ناحيته، رأى الكاتب الرياضي روبن بايرنر أن هذه "ضربة كبيرة" أخرى لفرنسا، بعد الإصابات الكثيرة التي ضربت المنتخب، وأبرزها غياب النجوم: بول بوغبا، ونغولو كانتي، وكيمبيمبي وغيرهم.

Another huge blow for France as Christopher Nkunku is ruled out of the competition due to an injury sustained in training. https://t.co/yzvNUIMc1E — Robin Bairner (@RBairner) November 16, 2022

إصابة نكونكو وتأكد غيابه عن المونديال خبر حزين للغاية للاعب المتألق جدا في الفترة الأخيرة.. كانت فرصة كبيرة ليبرهن على قدراته للعالم. فرنسا تواصل نزف الأسماء في كافة الخطوط.. pic.twitter.com/1L9LRPGx31 — محمد عواد (@mohammedawaad) November 16, 2022

خبر إصابة نكونكو حزين جدا، الإصابة اللي بتبقى قبل كأس العالم بأيام دي مُحبطة سواء لاعب شارك في البطولة كتير أو أول بطولة له. ده غير كمان إن غيابه خسارة لفرنسا، كانت هتبقى فرصة كويسة له يظهر أكتر ما هو، وتبقى عليه خناقة في سوق الانتقالات الصيفية. — Eslam Magdy (@eslammagdy) November 16, 2022

أحزني والله خبر اصابة نكونكو 🥺 .. اللاعب ماشي في طريق تصاعدي واضح ، المونديال كان ممكن ياخذه لنقطة ابعد. متأكد انه الكرة ح تنصفه بيوم من الايام بقدر ما اوجعته اليوم. — Abdulhadi (@AHADI4) November 15, 2022