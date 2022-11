شاهد.. كامافينغا يتسبب بإصابة زميله بالمنتخب الفرنسي نكونكو واستبعاده من مونديال قطر

تسبّب لاعب وسط ريال مدريد إدواردو كامافينغا بإصابة جسيمة جديدة في صفوف المنتخب الفرنسي لكرة القدم، عندما تدخّل بشكل قوي جدًا على زميله بالمنتخب كريستوفر نكونكو، خلال تقسيمة مصغّرة بتدريبات "الديوك" -أمس الثلاثاء- ليقرّر المدرب استبعاد نكونكو من القائمة المشاركة بكأس العالم 2022 في قطر.

وأعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم -في بيان- نشره على موقعه الإلكتروني -أمس الثلاثاء- عن غياب نكونكو بشكل رسمي عن كأس العالم، وذلك بعدما غادر التدريبات قبل نهايتها مصابًا في ركبته اليسرى.

وانتشر مقطع فيديو على المنصات، يظهر لحظة تعرّض نكونكو للإصابة بعد تدخّل لاعب وسط ريال مدريد إدواردو كامافينغا على مهاجم لايبزيغ، الذي خرج على إثرها فورًا من الملعب، ولم يستطع إكمال التدريبات.

وأكّد الاتحاد الفرنسي أن فحوصات الأشعة التي أُجريت للاعب أمس كشفت عن التواء في القدم، مشيرًا إلى أن مدرب المنتخب ديدييه ديشامب أخرج نكونكو من قائمة الفريق، وتم إرسال ملف طبي إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لاستبدال اللاعب.

وقرّر ديشامب استدعاء لاعب أينتراخت فرانكفورت، راندال كولو مواني، بدلًا من المصاب نكونكو.

بدوره، نشر الحساب الرسمي للمنتخب الفرنسي على موقع تويتر صورة للاعب، وكتب عليها: "يجب على كريستوفر نكونكو، الذي أصيب في التدريبات، التخلّي عن المشاركة في كأس العالم. المجموعة بأكملها تشارك اللاعب حزنه وتتمنى له الشفاء العاجل".

ووصف نادي لايبزيغ الألماني، نبأ إصابة لاعبه قبل 4 أيام فقط من انطلاق مونديال قطر بـ"المحطمة تمامًا"، متمنيًا له الشفاء والعودة قريبًا إلى الملاعب.

وعبّر محللون وناشطون رياضيون عبر موقع تويتر عن حزنهم لسماع هذا الخبر، حيث كتب المحلل الرياضي محمد عواد: "إصابة نكونكو وتأكّد غيابه عن المونديال خبر حزين للغاية للاعب المتألق جدًا في الفترة الأخيرة. كانت فرصة كبيرة ليبرهن على قدراته للعالم. فرنسا تواصل نزف الأسماء في جميع الخطوط".

وقال الصحفي الرياضي إسلام مجدي: "خبر الإصابة حزين جدًا، والإصابة التي تكون قبل كأس العالم بأيام مُحبطة، سواء للاعب شارك في البطولة كثيرًا، أو أول بطولة له، هذا غير أن غيابه خسارة لفرنسا أيضًا، وكانت ستكون فرصة جيدة لنكونكو ليظهر أكثر".

من ناحيته، رأى الكاتب الرياضي روبن بايرنر أن هذه "ضربة كبيرة" أخرى لفرنسا، بعد الإصابات الكثيرة التي ضربت المنتخب، وأبرزها غياب النجوم: بول بوغبا، ونغولو كانتي، وكيمبيمبي وغيرهم.

Another huge blow for France as Christopher Nkunku is ruled out of the competition due to an injury sustained in training. https://t.co/yzvNUIMc1E

France forward Christopher Nkunku has been ruled out of the #WorldCup after sustaining a leg injury in training on Tuesday.

The 25-year-old is the Bundesliga's top scorer with 12 goals in 15 games for RB Leipzig. pic.twitter.com/yN2xiyGMzP

— Oluwashina Okeleji (@oluwashina) November 16, 2022