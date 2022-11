وجه عابس بعد تصريحات نارية.. لقاء فاتر بين رونالدو وفيرنانديز في معسكر البرتغال يشعل المنصات

اشتعلت منصات التواصل الاجتماعي، باللقاء الفاتر في معسكر المنتخب البرتغالي الذي جمع بين النجم كريستيانو رونالدو وزميله -في مانشستر يونايتد- برونو فيرنانديز، بعد تصريحات رونالدو تجاه النادي الإنجليزي ومدربه.

وانتشر على منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو حصد ملايين المشاهدات، للقطة جمعت بين رونالدو وفيرنانديز، أثناء لقائهما في معسكر المنتخب البرتغالي الخاص، قبل أيام من انطلاق كأس العالم 2022 في قطر.

وظهر في اللقطة -التي نشرها الحساب الرسمي لمنتخب البرتغال- اللقاء الجاف بين اللاعبيْن، حيث دخل فيرنانديز إلى غرفة تغيير الملابس، وألقى التحية على رونالدو بطريقة فاترة، ثم مدّ قائد المنتخب البرتغالي يده لمصافحة برونو، ونظر إليه بوجه عابس دون أي ابتسامة.

وجاء هذا اللقاء "البارد" بين نجمي مانشستر يونايتد، بعد يوم واحد فقط من التصريحات النارية التي هاجم فيها رونالدو المدرب الحالي للفريق إيريك تن هاغ ولاعبين ضمن فريق الشياطين الحمر، "لا يريدون بقاءه في النادي" -كما وصفهم- وتحدث عن شعوره بـ"الخيانة" في الفريق الإنجليزي.

وكانت تصريحات رونالدو جزءًا من مقابلة حصرية مع الإعلامي البريطاني الشهير بيرس مورغان، تحدث فيها رونالدو عن مشكلاته الحالية مع مانشستر يونايتد، حيث ستُبث الحلقة كاملة يومي الأربعاء والخميس من هذا الأسبوع.

وأثارت لقطة رونالدو وفيرنانديز جدلًا واسعًا على منصات التواصل، حيث تداولتها حسابات رياضية عدة، وتفاعل معها صحفيون رياضيون من مختلف أنحاء العالم. وعلّق الصحفي الرياضي الكيني رينيه أوتينغا، قائلًا "التقى رونالدو وبرونو في غرفة ملابس البرتغال أمس، وكان التوتر بين الاثنين واضحًا".

أما الصحفي الإيطالي فابريزيو بياسين فسخر من لقاء اللاعبيْن ببعضهما، قائلًا "تحية حارة بين برونو ورونالدو، إنها بيئة مثالية".

وستكون البرتغال ضمن المجموعة الثامنة في نهائيات كأس العالم، إلى جانب غانا وأوروغواي وكوريا الجنوبية، وستخوض أولى مبارياتها في البطولة ضد غانا في 24 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري على ملعب 974.

