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محبٌّ لعمل الخير.. روديغر يعالج أطفالا مرضى في سيراليون

روديغر: أدعو لهؤلاء الأطفال الذي سيعيشون حياة أفضل بعد العمليات التي أجريت لهم (مواقع التواصل، وغيتي)
15/11/2022

خصص المدافع الألماني الدولي أنطونيو روديغر المكافأة التي سيحصل عليها من مشاركته مع منتخب بلاده في مونديال قطر، لإجراء عمليات جراحية لـ11 طفلا في سيراليون، البلاد الأصلية لوالدته.

ويتعاون روديغر (29 عاما) مدافع ريال مدريد الإسباني مع مؤسسة "بيغ شو" (الحذاء الكبير) الخيرية، في تقديم الدعم المالي لمعالجة أطفال مرضى في بلدة لونسار، يعاني أغلبهم من عيب خلقي في القدم.

وغرّد روديغر على حسابه الرسمي في تويتر "أتوجه بالشكر لمؤسسة بيغ شو وللأطباء الذين ساهموا في إنجاز هذا العمل مجددا في سيراليون، أدعو لهؤلاء الأطفال الذي يعيشون حياة أفضل بعد العمليات التي أجريت لهم".

بدورها، غرّدت مؤسسة "بيغ شو" على حسابها أن روديغر "خصص مكافأته التي يحصل عليها بكأس العالم لتمويل علاج 11 طفلا في سيراليون (بلاد والدته)، وبهذه الطريقة سيساعد الأطفال الذي يعانون من حنف القدم، لكين يكون لديهم مستقبل أفضل".

وحنف القدم، أو القدم الحنفاء، هو تشوّه خلقي ولادي يحدث في الجهاز العضلي والهيكل العظمي في ولادة من كل ألف ولادة تقريبا، وعلى الأغلب يصاب القدمين معا، وهو يصيب الذكور أكثر من الإناث.

ويشارك المنتخب الألماني ضمن المجموعة الخامسة في المونديال القطري، إلى جانب إسبانيا وكوستاريكا واليابان.

المصدر : مواقع إلكترونية + وكالات