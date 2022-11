محبٌّ لعمل الخير.. روديغر يعالج أطفالا مرضى في سيراليون

خصص المدافع الألماني الدولي أنطونيو روديغر المكافأة التي سيحصل عليها من مشاركته مع منتخب بلاده في مونديال قطر، لإجراء عمليات جراحية لـ11 طفلا في سيراليون، البلاد الأصلية لوالدته.

ويتعاون روديغر (29 عاما) مدافع ريال مدريد الإسباني مع مؤسسة "بيغ شو" (الحذاء الكبير) الخيرية، في تقديم الدعم المالي لمعالجة أطفال مرضى في بلدة لونسار، يعاني أغلبهم من عيب خلقي في القدم.

وغرّد روديغر على حسابه الرسمي في تويتر "أتوجه بالشكر لمؤسسة بيغ شو وللأطباء الذين ساهموا في إنجاز هذا العمل مجددا في سيراليون، أدعو لهؤلاء الأطفال الذي يعيشون حياة أفضل بعد العمليات التي أجريت لهم".

A huge thank you to the whole @BigShoe_11 family and all the doctors involved for making this possible in Sierra Leone again 🇸🇱🫶🏾 Praying for these kids they can live a better life again after their surgeries – May god bless & protect them all 💚🤲🏾 #Hustle #AlwaysBelieve pic.twitter.com/jqaMPIT6wX

— Antonio Rüdiger (@ToniRuediger) November 14, 2022