خلال كأس العالم في قطر.. رئيس "فيفا" يدعو روسيا وأوكرانيا لوقف الحرب

دعا رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" (FIFA) جياني إنفانتينو روسيا وأوكرانيا إلى إعلان وقف لإطلاق النار يستمر شهرا خلال فترة إقامة كأس العالم في قطر، والتي ستنطلق الأحد المقبل.

وقال إنفانتينو لزعماء مجموعة العشرين للاقتصادات العالمية الرائدة في إندونيسيا -اليوم الثلاثاء- إن كأس العالم وفر "منصة فريدة من نوعها" للسلام والوحدة، إذ سيتابع نحو 5 مليارات شخص فعاليات البطولة عبر شاشات التلفزيون.

وأضاف إنفانتينو -خلال مأدبة غداء مع زعماء دول مجموعة العشرين بجزيرة بالي في إندونيسيا- "إن ندائي لكم جميعا هو الحفاظ على وقف مؤقت لإطلاق النار لمدة شهر واحد هي فترة إقامة بطولة كأس العالم".

واقترح إنفانتينو تخصيص بعض الممرات الإنسانية "أو أي شيء يمكن أن يؤدي إلى استئناف الحوار كخطوة أولى نحو تحقيق السلام"، مضيفا "أنتم قادة العالم وتملكون القدرة على التأثير في مسار التاريخ".

بدوره، دعا رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ الحكومات إلى إرسال الرياضيين للمشاركة في المناسبات الدولية على أساس تفوقهم الرياضي وليس انتماءاتهم السياسية.

وقال باخ -أمام تجمع القادة في بالي- إن "الرياضة الدولية ستنهار إذا تم تحديد المشاركة على خلفية سياسية".

وفرضت منظمات رياضية دولية مختلفة عقوبات على روسيا ورياضييها بعد غزوها أوكرانيا.