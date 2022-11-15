بعد 24 عاما.. عُمان تستضيف ألمانيا في مسقط ودّيا

يحل منتخب ألمانيا ضيفا على نظيره العماني -غدا الأربعاء- لخوض مباراة ودية في مجمع "السلطان قابوس" الرياضي في مسقط، هي الثانية بينهما بعد 24 عامًا، وستكون المحطة الأخيرة للـ"مانشافت" قبل التوجه إلى الدوحة لخوض منافسات كأس العالم 2022.

وتستهل ألمانيا -بطلة العالم 4 مرات- مبارياتها في نهائيات قطر ضد اليابان في الـ23 من الشهر الحالي ضمن منافسات المجموعة الخامسة التي تضم أيضا إسبانيا وكوستاريكا.

والتقى المنتخبان قبل مباراة الأربعاء مرة واحدة في 1998 على الملعب نفسه وانتهت لمصلحة ألمانيا 2-صفر.

ووصل منتخب ألمانيا إلى مسقط أمس الاثنين بغياب حارس مرمى برشلونة مارك-أندريه تير شتيغن بسبب المرض، على أن يلتحق بالبعثة بعد تعافيه.

وستكون المباراة فرصة لبعض اللاعبين الجدد الذين استدعاهم المدرب هانزي فليك لتسجيل حضورهم الدولي الأول، على غرار نيكلاس فولكروغ مهاجم فيردر بريمن والواعد يوسوفا موكوكو لاعب بوروسيا دورتموند والذي بات أصغر لاعب ألماني يستدعى للعب في المونديال، وسيحتفل بعيد ميلاده الـ18 يوم المباراة الافتتاحية لكأس العالم بين الإكوادور وقطر.

وتشهد المباراة الحضور الأول منذ 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2017 للاعب خط وسط أينتراخت فرانكفورت ماريو غوتزه صاحب هدف الفوز بمونديال البرازيل 2014 أمام الأرجنتين.

من جهته، يستعد منتخب عُمان لمنافسات كأس الخليج الـ25 "خليجي 25" في البصرة والتي تقام في يناير/كانون الثاني 2023، وسيلعب مباراة ودية أخرى في 20 الشهر الحالي أمام بيلاروس في مدينة العين الإماراتية.