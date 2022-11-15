"احذروا، أنا قادم بسرعة".. إنريكي يبث كواليس منتخب إسبانيا في كأس العالم 2022

في خطوة نادرة خلال بطولة بأهمية كأس العالم، قال مدرب المنتخب الإسباني لكرة القدم لويس إنريكي إنه سينشر على منصة "تويتش" (Twitch) ما يدور في كواليس "لا روخا"، خلال وجوده في مونديال قطر الذي ينطلق الأحد المقبل.

وقال إنريكي في مقطع فيديو نشره على حسابه بموقع تويتر "مرحًبا جميعًا أيها الستريمرز -الناشطون في البث المباشر على منصات التواصل- من حول العالم. احذروا، أنا قادم بسرعة!".

Un video para expresar una idea… pic.twitter.com/aCK4ghemHW — LUISENRIQUE (@LUISENRIQUE21) November 14, 2022

وتابع المدرب البالع من العمر (52 عامًا) "أنا أسجل هذا الفيديو كي أُعلم الجميع بأني أصبحت ستريمر. حسنًا، ليس بعد. لم أبدأ بعد. لكن فكرتي هي أن أبثّ مباشرة خلال فترة وجودنا هنا في قطر".

ويهدف إنريكي من هذه الخطوة إلى فتح خط تواصل -أكثر عفوية ومن دون أي تجميل- مع الجمهور الإسباني خلال كأس العالم في قطر، الذي يخوضه أبطال عام 2010 ضمن المجموعة الخامسة، بجانب ألمانيا واليابان وكوستاريكا، التي ستكون أول خصم لـ "لاروخا" في 23 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي.





ويحلّ المنتخب الإسباني في الدوحة الجمعة، أي في اليوم الذي يبدأ فيها إنريكي نشاطه كـ"ستريمر" في "فكرة هدفها بناء علاقة مباشرة مع المشجّعين المهتمّين بالحصول على معلومات بشأن المنتخب الوطني".