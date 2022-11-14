شاهد.. نيمار يظهر مهارة خارقة في التقاط كرة ألقتها طائرة مسيرة من ارتفاع عال جدا

أظهر النجم البرازيلي نيمار مهارة خارقة في السيطرة على الكرة التي التقطها ببراعة من ارتفاع عال جدًا، خلال إحدى الحصص التدريبية مع منتخب "السيليساو" الذي يستعد لكأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر.

ونشر حساب برنامج المنوعات البرازيلي "دومينغاو" على موقع تويتر -اليوم الاثنين- مقطع فيديو لنيمار وهو يسيطر على كرة هبطت من ارتفاع 35 مترًا بواسطة طائرة دون طيار، أثناء مشاركته في تحدي للبرنامج، حاصدًا أكثر من 1.5 مليون مشاهدة.

E o recorde do Dominador é de @neymarjr: 35 metros! #Domingão pic.twitter.com/CMU7kAkXEI — Domingão com Huck (@domingao) November 13, 2022

وبعد تسلّم نيمار للكرة بشكل مميّز، أمسكها نجم باريس سان جيرمان بثقة عالية، ثم سدّدها في الهواء، وسط تفاعل كبير من باقي زملائه في المنتخب، واحتفلوا معه بعد المهارة العالية التي أظهرها بالتحكّم في الكرة.

وذكر أحد المواقع الإخبارية البرازيلية أنه تم بث هذا المقطع حديثًا –أمس الأحد- لكن الفيديو سُجّل في معسكر تدريبي سابق للمنتخب البرازيلي في سبتمبر/أيلول الماضي، عندما كان في فرنسا.

Chegamos! 🇮🇹🙏 A delegação da Seleção Brasileira Masculina chegou em Turim, na Itália, com as presenças de Weverton, @Pedro9oficial e @evertonri. O primeiro treino da equipe está marcado para esta segunda-feira (14). Bora, Brasil! 💪🇧🇷 pic.twitter.com/nn2Law9AjS — CBF Futebol (@CBF_Futebol) November 13, 2022

يُذكر أن المنتخب البرازيلي يستعدّ للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2022 في قطر، ووصلت يوم أمس بعثة الفريق إلى مدينة تورينو الإيطالية لخوض معسكر تدريبي قبل الوصول إلى الدوحة، لخوض أولى مبارياته يوم 24 من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري ضد صربيا، ضمن منافسات المجموعة السابعة التي تضم كلًا من: سويسرا، والكاميرون.