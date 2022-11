إصابة حارث تهدد مشاركته في مونديال قطر.. تعرف على مقر إقامة منتخب المغرب في كأس العالم

وصلت مساء الأحد بعثة المنتخب المغربي لكرة القدم إلى الدوحة استعدادا للمشاركة في كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر، وضمت الطاقم الفني بقيادة المدرب وليد الركراكي و7 لاعبين فقط هم: أحمد رضا التكناوتي ويحيى عطية الله، ويحيى جبران ومنير المحمدي الكجوي، وسليم أملاح وجواد ياميق وعز الدين أوناحي. على أن ينضم إليهم باقي اللاعبين الذين وجهت إليهم الدعوة تباعا في قطر، لالتزاماتهم مع فرقهم.

وتزامن وصول بعثة "أسود الأطلس" مع تعرض المهاجم أمين حارث لإصابة في الركبة خلال مباراة فريقه مارسيليا مع موناكو بالدوري الفرنسي لكرة القدم، مما يهدد مشاركته مع بلاده في مونديال قطر الذي ينطلق الأحد المقبل.

وأصيب حارث في الدقيقة 58 خلال تدخل مع أكسل ديساسي، فبقي على أرضية الملعب لبعض الوقت قبل تدخل الطاقم الطبي لمارسيليا من أجل نقله الى غرف الملابس على الحمالة، تاركاً مكانه لديمتري باييت الذي بدا متأثراً برؤية زميله المغربي يتألم.

بالشفاء العاجل أمين 🙏🏻

We wish you a speed recovery @Amine_000 🦁#DimaMaghrib 🇲🇦 pic.twitter.com/MNgN5sbxAB

— Équipe du Maroc (@EnMaroc) November 13, 2022