إصابة حارث تهدد مشاركته في مونديال قطر.. تعرف على مقر إقامة منتخب المغرب في كأس العالم

وصلت مساء الأحد بعثة المنتخب المغربي لكرة القدم إلى الدوحة استعدادا للمشاركة في كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر، وضمت الطاقم الفني بقيادة المدرب وليد الركراكي و7 لاعبين فقط هم: أحمد رضا التكناوتي ويحيى عطية الله، ويحيى جبران ومنير المحمدي الكجوي، وسليم أملاح وجواد ياميق وعز الدين أوناحي. على أن ينضم إليهم باقي اللاعبين الذين وجهت إليهم الدعوة تباعا في قطر، لالتزاماتهم مع فرقهم.

وتزامن وصول بعثة "أسود الأطلس" مع تعرض المهاجم أمين حارث لإصابة في الركبة خلال مباراة فريقه مارسيليا مع موناكو بالدوري الفرنسي لكرة القدم، مما يهدد مشاركته مع بلاده في مونديال قطر الذي ينطلق الأحد المقبل.

وأصيب حارث في الدقيقة 58 خلال تدخل مع أكسل ديساسي، فبقي على أرضية الملعب لبعض الوقت قبل تدخل الطاقم الطبي لمارسيليا من أجل نقله الى غرف الملابس على الحمالة، تاركاً مكانه لديمتري باييت الذي بدا متأثراً برؤية زميله المغربي يتألم.

بالشفاء العاجل أمين 🙏🏻

We wish you a speed recovery @Amine_000 🦁#DimaMaghrib 🇲🇦 pic.twitter.com/MNgN5sbxAB — Équipe du Maroc (@EnMaroc) November 13, 2022

جناح خاص لمنتخب المغرب

ويقيم منتخب المغرب في فندق ويندام دوحة وست باي الذي يقع في منطقة الخليج الغربي في قلب العاصمة القطرية ويبعد 5 كلم فقط عن مركز المدينة، وهو قريب من محطة مترو مركز المعارض، ويتكون الفندق من 40 طابقا و516 غرفة ويحتوي على العديد من الخدمات مثل المطاعم والمقاهي والأجنحة الفاخرة ومسبح مفتوح وآخر مغلق إلى جانب ناد صحي وسبا وقاعة ألعاب رياضية.

وعلم موقع الجزيرة نت أنه تم تخصيص جناح خاص بلاعبي المنتخب المغربي يحتوي على مطعم خاص يمنع الدخول إليه من المقيمين بالفندق، حيث تم إغلاق كل الممرات التي تؤدي إلى الجناح وذلك لتوفير الراحة التامة للاعبين والطاقم الفني والإداري.

بعثة المنتخب الوطني تتوجه إلى قطر Ready for #QatarWorldCup2022 🇶🇦#DimaMaghrib 🇲🇦 pic.twitter.com/9fxypXk7Qs — Équipe du Maroc (@EnMaroc) November 13, 2022

وسيتدرب المنتخب المغربي في ملعب نادي الدحيل، ومن المنتظر أن يتحول إلى الإمارات لخوض مباراة ودية يوم 17 نوفمبر/تشرين الأول ضد منتخب جورجيا ثم يعود مباشرة إلى الدوحة استعدادا لخوض مباراته الأولى في كأس العالم ضد منتخب كرواتيا يوم 23 نوفمبر/تشرين الثاني.

وسيتحول بعض اللاعبين مباشرة إلى الإمارات خاصة الذين ينشطون في البطولات الخليجية مثل مهاجم الاتحاد السعودي عبد الرزاق حمد الله.

ووقع المنتخب المغربي في المجموعة السادسة التي تضم أيضا: كرواتيا وبلجيكا وكندا.