شاهد- ميسي ينضم إلى منتخب الأرجنتين استعدادا لكأس العالم في قطر
وصل النجم ليونيل ميسي إلى معسكر المنتخب الأرجنتيني في أبو ظبي استعدادا لخوض منافسات كأس العالم 2022 لكرة القدم المقررة في قطر بين 20 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري و18 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
ووصل ميسي صباح اليوم الاثنين إلى أبو ظبي، للانضمام إلى المنتخب الأرجنتيني الذي سيخوض حصة تدريبية مساء اليوم ودعا الجماهير إلى حضورها.
وأظهرت صور في وسائل التواصل الاجتماعي الترحيب الذي حظي به ميسي (35 عاما) لدى وصوله.
ليونيل #ميسي يصِل أبو ظبي للانضمام لمعسكر المنتخب الأرجنتيني استعدادا لكأس العالم قطر 2022#كأس_العالم #مونديال_الجزيرة pic.twitter.com/8kHOU6ec7u
— الجزيرة رياضة (@AJASports) November 14, 2022
ونشر الحساب الرسمي للمنتخب الأرجنتيني على تويتر مقطع فيديو يتضمن رسالة للجمهور باللغة العربية يدعوهم إلى مشاهدة نجوم الأرجنتين خلال التمرين المفتوح الذي سيتدرب فيه اللاعبون مساء اليوم الاثنين في ملعب آل نهيان.
¡Hola @AbuDhabiSC! 👋🏼👋🏼👋🏼
Acá estamos 😁 🇦🇷 pic.twitter.com/nO2BJVcqzi
— Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) November 14, 2022
ولعب ميسي لمدة 75 دقيقة في المباراة التي انتهت بفوز باريس سان جيرمان على أوزير 5-صفر مساء أمس الأحد ضمن منافسات الدوري الفرنسي، وجاء ذلك بعد أن غاب عن مباراة واحدة للراحة بسبب معاناته من مشكلة في وتر أخيل.
ويخوض المنتخب الأرجنتيني مباراة ودية بعد غد الأربعاء أمام نظيره الإماراتي، ثم يستهل مشواره في المونديال بمواجهة نظيره السعودي يوم 22 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.
#SelecciónMayor Más arribos en esta mañana de Abu Dhabi…
¡Buenos días, Leo, Fide y Lea! 👋🏼😁 pic.twitter.com/DRAPPQnSYn
— Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) November 14, 2022
وبعدها يخوض المنتخب الأرجنتيني -الذي توّج العام الماضي بلقب كوبا أميركا ويعد من بين المرشحين للقب مونديال قطر 2022- مباراتيه الأخريين في دور المجموعات أمام المكسيك وبولندا.
#SelecciónMayor ¡Hola muchachos!
Este domingo por la tarde se sumaron @gerorulli, @JuanMFoyth, @rodridepaul, @julianalvarezzz, Nahuel Molina y Exequiel Palacios.
¡Se va armando esta banda! 😉🇦🇷 pic.twitter.com/S7NrGMPsDw
— Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) November 13, 2022
يشار إلى أن ميسي لم يسبق له التتويج بكأس العالم، علما بأنه وصل إلى النهائي في نسخة 2014 بالبرازيل، لكن المنتخب الأرجنتيني خسر حينها أمام نظيره الألماني.
الاسطورة ليونيل ميسي يصل أبوظبي للانضمام الى معسكر المنتخب الارجنتيني استعدادًا لكأس العالمpic.twitter.com/3M9Jq7DPzm
— EPL World (@EPLworld) November 14, 2022