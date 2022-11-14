كأس العالم

جدول مباريات
كرة قدم

شاهد- ميسي ينضم إلى منتخب الأرجنتين استعدادا لكأس العالم في قطر

Argentina's national team plane to travel to Qatar 2022 World Cup unveiled
صورة ميسي على ذيل طائرة منتخب الأرجنتين في كأس العالم 2022 (رويترز)
14/11/2022

وصل النجم ليونيل ميسي إلى معسكر المنتخب الأرجنتيني في أبو ظبي استعدادا لخوض منافسات كأس العالم 2022 لكرة القدم المقررة في قطر بين 20 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري و18 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

ووصل ميسي صباح اليوم الاثنين إلى أبو ظبي، للانضمام إلى المنتخب الأرجنتيني الذي سيخوض حصة تدريبية مساء اليوم ودعا الجماهير إلى حضورها.

وأظهرت صور في وسائل التواصل الاجتماعي الترحيب الذي حظي به ميسي (35 عاما) لدى وصوله.

ونشر الحساب الرسمي للمنتخب الأرجنتيني على تويتر مقطع فيديو يتضمن رسالة للجمهور باللغة العربية يدعوهم إلى مشاهدة نجوم الأرجنتين خلال التمرين المفتوح الذي سيتدرب فيه اللاعبون مساء اليوم الاثنين في ملعب آل نهيان.

ولعب ميسي لمدة 75 دقيقة في المباراة التي انتهت بفوز باريس سان جيرمان على أوزير 5-صفر مساء أمس الأحد ضمن منافسات الدوري الفرنسي، وجاء ذلك بعد أن غاب عن مباراة واحدة للراحة بسبب معاناته من مشكلة في وتر أخيل.

ويخوض المنتخب الأرجنتيني مباراة ودية بعد غد الأربعاء أمام نظيره الإماراتي، ثم يستهل مشواره في المونديال بمواجهة نظيره السعودي يوم 22 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وبعدها يخوض المنتخب الأرجنتيني -الذي توّج العام الماضي بلقب كوبا أميركا ويعد من بين المرشحين للقب مونديال قطر 2022- مباراتيه الأخريين في دور المجموعات أمام المكسيك وبولندا.

يشار إلى أن ميسي لم يسبق له التتويج بكأس العالم، علما بأنه وصل إلى النهائي في نسخة 2014 بالبرازيل، لكن المنتخب الأرجنتيني خسر حينها أمام نظيره الألماني.

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية + وكالة سند