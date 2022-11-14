وصل النجم ليونيل ميسي إلى معسكر المنتخب الأرجنتيني في أبو ظبي استعدادا لخوض منافسات كأس العالم 2022 لكرة القدم المقررة في قطر بين 20 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري و18 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

ووصل ميسي صباح اليوم الاثنين إلى أبو ظبي، للانضمام إلى المنتخب الأرجنتيني الذي سيخوض حصة تدريبية مساء اليوم ودعا الجماهير إلى حضورها.

وأظهرت صور في وسائل التواصل الاجتماعي الترحيب الذي حظي به ميسي (35 عاما) لدى وصوله.

ليونيل #ميسي يصِل أبو ظبي للانضمام لمعسكر المنتخب الأرجنتيني استعدادا لكأس العالم قطر 2022#كأس_العالم #مونديال_الجزيرة pic.twitter.com/8kHOU6ec7u — الجزيرة رياضة (@AJASports) November 14, 2022

ونشر الحساب الرسمي للمنتخب الأرجنتيني على تويتر مقطع فيديو يتضمن رسالة للجمهور باللغة العربية يدعوهم إلى مشاهدة نجوم الأرجنتين خلال التمرين المفتوح الذي سيتدرب فيه اللاعبون مساء اليوم الاثنين في ملعب آل نهيان.

ولعب ميسي لمدة 75 دقيقة في المباراة التي انتهت بفوز باريس سان جيرمان على أوزير 5-صفر مساء أمس الأحد ضمن منافسات الدوري الفرنسي، وجاء ذلك بعد أن غاب عن مباراة واحدة للراحة بسبب معاناته من مشكلة في وتر أخيل.

ويخوض المنتخب الأرجنتيني مباراة ودية بعد غد الأربعاء أمام نظيره الإماراتي، ثم يستهل مشواره في المونديال بمواجهة نظيره السعودي يوم 22 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

#SelecciónMayor Más arribos en esta mañana de Abu Dhabi… ¡Buenos días, Leo, Fide y Lea! 👋🏼😁 pic.twitter.com/DRAPPQnSYn — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) November 14, 2022

وبعدها يخوض المنتخب الأرجنتيني -الذي توّج العام الماضي بلقب كوبا أميركا ويعد من بين المرشحين للقب مونديال قطر 2022- مباراتيه الأخريين في دور المجموعات أمام المكسيك وبولندا.

يشار إلى أن ميسي لم يسبق له التتويج بكأس العالم، علما بأنه وصل إلى النهائي في نسخة 2014 بالبرازيل، لكن المنتخب الأرجنتيني خسر حينها أمام نظيره الألماني.