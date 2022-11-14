كأس العالم 2022.. منتخب تونس يحظى باستقبال جماهيري مميز في قطر

الدوحة- حظي وفد المنتخب التونسي لكرة القدم باستقبال حافل من الجالية التونسية المقيمة بالعاصمة القطرية الدوحة لدى وصوله اليوم الاثنين إلى مقر إقامته بمنطقة الدفنة وسط الدوحة، استعدادا للمشاركة في بطولة كأس العالم 2022 التي تنطلق منافساتها بعد أقل من أسبوع.

وتجمع مئات المشجعين من مختلف الشرائح العمرية من الجنسين أمام مقر إقامة وفد المنتخب التونسي قبل نحو 3 ساعات من موعد وصول اللاعبين، وصنع المشجعون أجواء احتفالية بإطلاق الأهازيج والهتافات لمساندة "نسور قرطاج".

ورافقت الجماهير حافلة المنتخب منذ وصولها إلى الشارع المؤدي إلى مقر الإقامة، وصولا إلى الباب الرئيسي للفندق، وسط الهتافات بهدف تحفيز اللاعبين والجهاز الفني على بذل كل الجهود لتشريف الكرة التونسية في كأس العالم، وتقديم المستويات المأمولة لتحقيق مشاركة إيجابية تقود إلى إنجاز تاريخي وبلوغ الدور الثاني للمسابقة للمرة الأولى في تاريخ الكرة التونسية.

الجماهير التونسية #عالوعد في انتظار وصول نسور قرطاج لمقر الإقامة#قطر2022 pic.twitter.com/97oJeAWll8 — قنوات الكاس (@alkasschannel) November 14, 2022

وتعالت على امتداد فترة الاستقبال الزغاريد التونسية من النسوة بين الجماهير، وغطت الأعلام التجمعات وسط أجواء رياضية تعكس الشغف الكبير للجالية بمنتخب بلادها وتشجيعه في مختلف المسابقات والبطولات التي يشارك بها في قطر، على غرار ما حدث في بطولة كأس العرب في ديسمبر/كانون الأول 2021.

وتفاعل عدد من لاعبي المنتخب ومسؤوليه مع الجماهير، وتبادلوا معهم التحايا، ووجهوا لهم عبارات الشكر على الحضور القوي والمساندة المتواصلة.

وقال رئيس الاتحاد التونسي لكرة القدم وديع الجريء "الجمهور التونسي ظاهرة إيجابية حقيقية في العالم.. اليوم كان متميزا بحضوره وتشجيعه وعفويته، ونتوقع تشجيعا كبيرا خلال المباريات. نأمل أن نسعده وألا نخيب آماله".

وتابع الجريء في تصريحه لقناة الكأس القطرية "أرجو أن تسهم المنتخبات العربية في نجاح العرس العالمي العربي ليكون بوابة لإقامة تظاهرات أخرى عالمية على الأراضي العربية".

من جانبه، قال المدرب جلال القادري لشبكة "بي إن سبورتس" إن تحضيرات المنتخب في الأيام الماضية سمحت برفع جاهزية اللاعبين الذين ابتعدوا عن المنافسة في الفترة السابقة، وأشار إلى أن المنتخب سيكون في أفضل جاهزية بحلول موعد المباراة الأولى.

ووصل وفد المنتخب التونسي على متن طائرة خاصة قادما من المملكة العربية السعودية عقب نهاية معسكره في مدينة الدمام.

ويخوض "نسور قرطاج" مباراة ودية أخيرة ضد إيران بعد غد الأربعاء بالدوحة، وذلك لوضع آخر اللمسات على تحضيرات المنتخب الذي سيبدأ مشواره في البطولة بمواجهة منتخب الدانمارك يوم 22 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، قبل أن يتبارى مع المنتخب الأسترالي يوم 26 والمنتخب الفرنسي يوم 30 من الشهر نفسه.