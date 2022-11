أطلق كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد المخضرم تصريحات نارية في مقابلة تلفزيونية هاجم فيها ناديه ومدربه إيريك تن هاغ واشتكى من تعرضه "للخيانة" مهاجما النادي والمدرب بشكل لا يبالي فيه بالعواقب مما يمهد لرحيله بعد كأس العالم في قطر.

وعاد "الدون" إلى يونايتد لخوض فترة ثانية في أولد ترافورد قادما من يوفنتوس في أغسطس/آب 2021 بعقد لمدة عامين، بعدما ساهم في فوز الفريق بـ 8 ألقاب كبرى بين 2003-2009.

وربما خاض النجم البرتغالي مباراته الأخيرة مع يونايتد بالفعل بعد غيابه عن الفوز 2-1 على فولهام بالدوري الإنجليزي الممتاز أمس الأحد.

وبعد ساعات قليلة من المباراة، قال "الدون" في مقابلة مع الصحفي بيرس مورجان بمحطة "توك تي في" الأحد "أشعر بالخيانة وأن هناك أشخاصا لا يريدون وجودي هنا، ليس فقط هذا العام بل العام الماضي أيضا".

وأضاف رونالدو ‭"‬ليس فقط المدرب وإنما أراد اثنان أو 3 أشخاص حول النادي أن أغادر".

الشهر الماضي، رفض رونالدو المشاركة بديلا أمام توتنهام، وسار نحو النفق قبل دقائق من نهاية المباراة بعد ترك مقاعد البدلاء.

ولم يكن اللاعب ضمن التشكيلة التي واجهت تشلسي يوم السبت التالي.

"I feel betrayed."

EXCLUSIVE: Cristiano Ronaldo tells Piers Morgan he feels like he's being forced out of Manchester United in an explosive interview.

90 Minutes with Ronaldo. Wednesday and Thursday at 8pm on TalkTV.@cristiano | @piersmorgan | @TalkTV | #PMU pic.twitter.com/nqp4mcXHB0

— Piers Morgan Uncensored (@PiersUncensored) November 13, 2022