أطلق كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد المخضرم تصريحات نارية في مقابلة تلفزيونية هاجم فيها ناديه ومدربه إيريك تن هاغ واشتكى من تعرضه "للخيانة" مهاجما النادي والمدرب بشكل لا يبالي فيه بالعواقب مما يمهد لرحيله بعد كأس العالم في قطر.

وعاد "الدون" إلى يونايتد لخوض فترة ثانية في أولد ترافورد قادما من يوفنتوس في أغسطس/آب 2021 بعقد لمدة عامين، بعدما ساهم في فوز الفريق بـ 8 ألقاب كبرى بين 2003-2009.

وربما خاض النجم البرتغالي مباراته الأخيرة مع يونايتد بالفعل بعد غيابه عن الفوز 2-1 على فولهام بالدوري الإنجليزي الممتاز أمس الأحد.

وبعد ساعات قليلة من المباراة، قال "الدون" في مقابلة مع الصحفي بيرس مورجان بمحطة "توك تي في" الأحد "أشعر بالخيانة وأن هناك أشخاصا لا يريدون وجودي هنا، ليس فقط هذا العام بل العام الماضي أيضا".

وأضاف رونالدو ‭"‬ليس فقط المدرب وإنما أراد اثنان أو 3 أشخاص حول النادي أن أغادر".

الشهر الماضي، رفض رونالدو المشاركة بديلا أمام توتنهام، وسار نحو النفق قبل دقائق من نهاية المباراة بعد ترك مقاعد البدلاء.

ولم يكن اللاعب ضمن التشكيلة التي واجهت تشلسي يوم السبت التالي.

"I feel betrayed." EXCLUSIVE: Cristiano Ronaldo tells Piers Morgan he feels like he's being forced out of Manchester United in an explosive interview. 90 Minutes with Ronaldo. Wednesday and Thursday at 8pm on TalkTV.@cristiano | @piersmorgan | @TalkTV | #PMU pic.twitter.com/nqp4mcXHB0 — Piers Morgan Uncensored (@PiersUncensored) November 13, 2022

رونالدو: لا أحترمه لأنه لم يحترمني

وعن علاقته بالمدرب تن هاغ، قال رونالدو "لا أحترمه لأنه لم يحترمني".

وأشار رونالدو الذي سيقود البرتغال في كأس العالم الأسبوع المقبل إلى أنه لم يجد "تعاطفا" وشكك النادي به خلال مرض طفلته في يوليو/تموز الماضي، مضيفا أنه لم يتمكن من الانضمام للفريق فترة الإعداد للموسم لرغبته في البقاء بجوارها.

ولم يتسن لوكالة رويترز الحصول على تعليق فوري من يونايتد.

التطور صفر

عبر هداف ريال مدريد السابق عن أسفه "لعدم إحراز يونايتد أي تقدم" منذ تقاعد المدرب أليكس فيرجسون عام 2013. ولعب رونالدو تحت قيادة فيرجسون خلال فترته الأولى.

وأوضح "التطور صفر منذ رحيل سير أليكس، لم أجد أي تقدم في النادي ولم يتغير أي شيء. يعرف (فيرجسون) أكثر من أي شخص آخر أن النادي ليس في المكانة التي يستحقها. هو يعرف وكذلك يعرف الجميع، من لا يرى ذلك إما لا يريد رؤية ذلك، أو أنهم عميان".

"Since Sir Alex Ferguson left I saw no evolution in the club, the progress was zero." Don't miss Piers Morgan's 90 Minutes with Ronaldo. Wednesday and Thursday at 8pm on TalkTV.@cristiano | @piersmorgan | @TalkTV | #PMU pic.twitter.com/VextyEu7f9 — Piers Morgan Uncensored (@PiersUncensored) November 13, 2022

كما انتقد رونالدو قرار النادي الموسم الماضي باستبدال المدرب أولي جونار سولشار، زميل الملاعب السابق، برالف رانغنيك.

وترك رانغنيك منصبه كمدير للرياضة والتطوير بنادي لوكوموتيف موسكو الروسي، لينتقل إلى مانشستر.

وقال رونالدو "بعد أن أقال النادي سولشار أحضروا مديرا رياضيا، رالف رانغنيك، ولم يفهم أحد ذلك. هذا الشخص ليس مدربا حتى، ناد كبير مثل مانشستر يونايتد يجلب مديرا رياضيا، لم يفاجئني هذا فحسب بل فاجأ العالم كله".

وأضاف "أعتقد أن الجماهير تعرف الحقيقة، أريد الأفضل للنادي، ولهذا أتيت إلى مانشستر يونايتد".

وتابع النجم البرتغالي "لكن توجد بعض الأمور بالداخل لا تساعدنا للوصول إلى مستوى سيتي أو ليفربول أو أرسنال حاليا، ناد بهذا الحجم يجب أن يكون على القمة في رأيي".

ردا مانشستر يونايتد على رونالدو

في المقابل، قال مانشستر يونايتد إنه سيرد على تصريحات رونالدو بعد تقييم كل الحقائق، وذكر النادي في بيان "تابع مانشستر يونايتد التغطية الإعلامية بشأن مقابلة أجراها كريستيانو رونالدو. سيدرس

النادي الرد على هذه التصريحات بعد تقييم كل الحقائق بشكل كامل".

وأضاف "لا يزال تركيزنا حاليا ينصب على الاستعداد للنصف الثاني من الموسم والعمل على تعزيز التعاون بين اللاعبين والمدرب والجهاز الفني والمشجعين".